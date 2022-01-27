Псаки сравнила США с беспомощной курицей в попытке надерзить России

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки сравнила Соединённые Штаты Америки с беспомощной курицей, пытаясь надерзить России.

По словам Псаки, Россия "не должна" грозить США какими-либо мерами, если Москву не устроит ответ на предложения по гарантиям безопасности. По случаю она вспомнила недавний разговор с госсекретарём США Энтони Блинкеном, который "заставил" её "посмеяться".

"Как будто лиса угрожает атаковать куриц в курятнике, потому что чувствует угрозу от них", - отметила она.

Ранее своё мнение о ситуации с гарантиями безопасности, которые Москва потребовала от США и НАТО, высказал зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев в интервью отечественным СМИ. В том числе речь зашла и о том, что Североатлантический альянс не сдержал ранее данных ещё руководству Советского Союза обещаний о непродвижении на восток, то есть к границам нашей страны.

Сейчас, как отметил Медведев, от этих обещаний открещиваются: мол, "ничего не подписывали". Но обещать-то обещали. И тому, как ранее напомнили русские дипломаты, есть документальное подтверждение - записи переговоров обнародованы Госдепартаментом США и доступны любому.

"Обещали не продвигаться, допустим, на территорию бывшего Советского Союза? Обещали, - цитирует ТАСС слова Медведева. - В разговорах, приватно, так-сяк".

Однако, своего слова в альянсе не сдержали, а теперь вплотную подобрались к ранее очерченным Москвой "красным линиям".