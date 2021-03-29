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Псаки разругалась с журналистом после слов о "непрозрачности" команды Байдена

29 марта 2021, 20:15  •  200 • Политика
Дженнифер Псаки. Фото: Leigh Vogel/Consolidated News Photos/www.globallookpress.com
Репортер проехался по действиям администрации действующего президента
Американский ведущий, репортер Крис Уоллес раскритиковал администрацию Белого дома за запрет на посещение центров содержания несовершеннолетних мигрантов для представителей СМИ. По словам репортера, команда Джо Байдена "менее прозрачна" в сравнении с их предшественниками.
Так, Уоллес заявил во время беседы с Псаки, что единственным способом узнать о положении мексиканских беженцев остаются фото, обнародованные Конгрессом. Также репортер заявил, что требования Псаки о "безопасном" посещении Белого дома для представителей СМИ во время брифингов неприемлемы.
"Мы стараемся обеспечить доступ к объектам пограничного контроля. Мы помним о том, что находимся в самом разгаре коронавирусной пандемии. Мы хотим, чтобы эти дети были в безопасности, персонал был в безопасности, но мы абсолютно привержены принципам прозрачности и обеспечению доступа средств массовой информации к объектам пограничного патрулирования", – заявила Псаки в эфире Fox News.
Также Уоллес прямо поинтересовался у официального представителя Белого дома, когда администрация предоставит журналистам доступ в упомянутые центры. Псаки обошлась без конкретики и раскритиковала действия экс-президента Трампа, заявив о том, что команда республиканцев "выгоняла детей обратно в предательское путешествие".
WATCH: Chris and @PressSec discuss the issue of transparency with the American people on the southern border. #FoxNewsSunday pic.twitter.com/Hf7cYEqCNc
— FoxNewsSunday (@FoxNewsSunday) March 28, 2021
"Они вырывали детей из рук их родителей. Мы этого не делаем. Мы позволяем репортерам снимать объекты пограничного патрулирования", – заявила Псаки.
Ранее Дональд Трамп оценил первый брифинг Байдена, заявив о том, что аккредитованные журналисты "кормили" президента Соединенных Штатов неприлично простыми вопросами, о которых, по словам республиканца, было просто неприлично даже упоминать.

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