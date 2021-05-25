|
Псаки рассказала, зачем США нужны переговоры с Россией
25 мая 2021, 18:15 • 188 • Политика
Вашингтон собирается восстановить предсказуемость и стабильность в отношениях с Россией. Об этом говорится в письменном заявлении пресс-секретаря Белого дома о предстоящей встрече президента России Владимира Путина с президентом США Джо Байденом.
Также Джен Псаки сообщила, что во время встречи лидеры двух стран обсудят насущные проблемы во взаимоотношениях государств.
Напомним, встреча Владимира Путина с Джо Байденом состоится 16 июня в Женеве.
Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что Россия хочет выстраивать с США взаимовыгодные отношения. Захарова подчеркнула, что в России хотели бы, чтобы линия поведения США стала более предсказуемой.
Подпишитесь на нас
Загрузка...
188
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
19 мая 2021, 11:55
|
20 мая 2021, 01:40
|
24 мая 2021, 00:05
|
20 мая 2021, 12:40
|
23 мая 2021, 18:35
|
23 мая 2021, 05:45
|
18 мая 2021, 23:05