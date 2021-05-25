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Псаки рассказала, зачем США нужны переговоры с Россией

25 мая 2021, 18:15  •  188 • Политика
Вашингтон собирается восстановить предсказуемость и стабильность в отношениях с Россией. Об этом говорится в письменном заявлении пресс-секретаря Белого дома о предстоящей встрече президента России Владимира Путина с президентом США Джо Байденом.
Также Джен Псаки сообщила, что во время встречи лидеры двух стран обсудят насущные проблемы во взаимоотношениях государств.
Напомним, встреча Владимира Путина с Джо Байденом состоится 16 июня в Женеве.
Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что Россия хочет выстраивать с США взаимовыгодные отношения. Захарова подчеркнула, что в России хотели бы, чтобы линия поведения США стала более предсказуемой.

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