Псаки рассказала, зачем США нужны переговоры с Россией

Вашингтон собирается восстановить предсказуемость и стабильность в отношениях с Россией. Об этом говорится в письменном заявлении пресс-секретаря Белого дома о предстоящей встрече президента России Владимира Путина с президентом США Джо Байденом.

Также Джен Псаки сообщила, что во время встречи лидеры двух стран обсудят насущные проблемы во взаимоотношениях государств.

Напомним, встреча Владимира Путина с Джо Байденом состоится 16 июня в Женеве.

Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что Россия хочет выстраивать с США взаимовыгодные отношения. Захарова подчеркнула, что в России хотели бы, чтобы линия поведения США стала более предсказуемой.