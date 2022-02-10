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Псаки рассказала о звонках Байдена: Президент США разговаривал с Макроном
10 февраля 2022, 01:35 • 59 • Политика
В Белом доме рассказали о контактах президента США с европейскими лидерами.
Состоялись телефонные переговоры президентов Франции Эммануэля Макрона и США Джозефа Байдена.
- заявила представитель Белого дома Джен Псаки в среду, 9 февраля.
Разговор состоялся после визита лидера Франции в Москву и Киев.
По её словам, также американский лидер встретился с канцлером Германии Олафом Шольцем в Вашингтоне.
Макрон провёл переговоры с Байденом после встреч с президентом России Владимиром Путиным и президентом Украины Владимиром Зеленским.
Ранее газета Daily Mail сообщила о "бунте" президента Франции Эммануэля Макрона против НАТО.
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