Псаки рассказала о звонках Байдена: Президент США разговаривал с Макроном

В Белом доме рассказали о контактах президента США с европейскими лидерами.

Состоялись телефонные переговоры президентов Франции Эммануэля Макрона и США Джозефа Байдена.

Президент ранее сегодня побеседовал... с президентом Макроном. Я ожидаю, что он переговорит с другими европейскими коллегами на этой неделе,

- заявила представитель Белого дома Джен Псаки в среду, 9 февраля.

Разговор состоялся после визита лидера Франции в Москву и Киев.

По её словам, также американский лидер встретился с канцлером Германии Олафом Шольцем в Вашингтоне.

Макрон провёл переговоры с Байденом после встреч с президентом России Владимиром Путиным и президентом Украины Владимиром Зеленским.

Ранее газета Daily Mail сообщила о "бунте" президента Франции Эммануэля Макрона против НАТО.