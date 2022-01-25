|
Псаки призвала не верить Киеву по вопросу агрессии России: "Мы видели приготовления"
25 января 2022, 22:10 • 142 • Политика
Представитель Белого дома отмахнулась от заявлений украинского руководства об оценках угрозы на границе с России.
Представитель Белого дома Джен Псаки отвергла оценки военной ситуации властей Киева между Украиной и Россией.
В ходе брифинга журналист зачитал Псаки заявления главы Минобороны Украины Алексея Резникова, который считает, что в настоящий момент угрозы "наступления России" не существует. Также были озвучены слова министра "не сеять паники".
Однако представитель Белого дома подчеркнула: "Никто не может прочитать мысли президента Путина или российского руководства... Но мы видели, что есть ряд приготовлений, в том числе 100 тысяч военных на границе".
Псаки настояла, что, в отличие от официальных лиц Украины, США уверены в "агрессивных действиях и приготовлениях" России, передаёт RT.
Ранее после заседания СНБО Украины президент Владимир Зеленский и глава СНБО Алексей Данилов сделали заявления, что власти Украины не имеют подтверждений об опасности "полномасштабного вторжения".
Подпишитесь на нас
142
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
21 января 2022, 09:40
|
20 января 2022, 01:35
|
22 января 2022, 13:05
|
25 января 2022, 03:30
|
21 января 2022, 06:10
|
24 января 2022, 10:35
|
24 января 2022, 08:15