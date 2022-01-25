Псаки призвала не верить Киеву по вопросу агрессии России: "Мы видели приготовления"

Представитель Белого дома отмахнулась от заявлений украинского руководства об оценках угрозы на границе с России.

Представитель Белого дома Джен Псаки отвергла оценки военной ситуации властей Киева между Украиной и Россией.

В ходе брифинга журналист зачитал Псаки заявления главы Минобороны Украины Алексея Резникова, который считает, что в настоящий момент угрозы "наступления России" не существует. Также были озвучены слова министра "не сеять паники".

Однако представитель Белого дома подчеркнула: "Никто не может прочитать мысли президента Путина или российского руководства... Но мы видели, что есть ряд приготовлений, в том числе 100 тысяч военных на границе".

Псаки настояла, что, в отличие от официальных лиц Украины, США уверены в "агрессивных действиях и приготовлениях" России, передаёт RT.

Ранее после заседания СНБО Украины президент Владимир Зеленский и глава СНБО Алексей Данилов сделали заявления, что власти Украины не имеют подтверждений об опасности "полномасштабного вторжения".