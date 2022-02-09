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Псаки пришлось объясняться за молчание Шольца

09 февраля 2022, 02:15  •  65 • В мире
Представитель Белого дома заявила, что на вопрос "почему канцлер ФРГ не упоминал в своей речи про "Северный поток - 2"?" ответят в бундестаге.
Официальный представитель Белого дома Джен Псаки не смогла ответить на вопрос журналиста о прошедшем накануне визите канцлера ФРГ. В частности, у неё поинтересовались, почему гость из Германии во время своих выступлений так и не произнёс названия газопровода "Северный поток - 2". В то же время американский лидер Джо Байден высказывался категорично: в случае "вторжения" России проект будет остановлен.
На вопрос о Шольце Псаки заявила, что отвечает лишь за Белый дом. По её мнению, логичнее задавать подобные вопросы немецким чиновникам.
"Уверена, вы можете также задать этот вопрос германскому правительству. Я могу говорить лишь от лица нашей администрации", - пояснила она.
При этом она не преминула отметить, что США и Германия - крепкие союзники.
"Вы уже слышали, как президент (Джо Байден - ред.) несколько раз за предыдущий день заявил о том, что наш союз очень крепок, что Германия является одним из наших ближайших союзников в мире", - заявила представитель Белого дома.
Официальный Вашингтон уже много месяцев критикует русский газопровод, заявляя, что тот якобы усилит зависимость Европы от газа России. Со своей стороны, новый канцлер ФРГ называет данный проект экономическим и призывает не связывать его с геополитикой.

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