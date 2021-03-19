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Псаки пригрозила России воинственным Байденом: "Будет прям"
19 марта 2021, 07:15 • 221 • Политика
Пресс-секретарь президента США Джен Псаки пригрозила России воинственным боссом Джо Байденом. По словам Псаки, американский лидер "будет прям".
В беседе с журналистами она заявила о том, что США не будут "сидеть, терпеть и отводить взгляд", когда российские власти якобы вмешиваются в американские выборы, а также "когда они назначают награды за наших солдат".
"Мы это изучаем - когда они предпринимают пагубные действия против нашей страны", - сказала она, отметив, что в связи с этим "президент будет прям".
"Он будет предпринимать действия, когда это необходимо", - сказала Псаки и добавила, что Байден "не будет смягчать слова или сдерживаться, когда эти слова нужно сказать".
Ранее Байден дал интервью телеканалу ABC News, в котором заявил, что считает Путина "убийцей". В ответ российский лидер пожелал самому старому президенту США здоровья, а позднее предложил провести открытый диалог в прямом эфире. При этом Путин призвал не откладывать это дело в долгий ящик и сделать всё в ближайшие несколько дней.
В ходе брифинга у Джо Байдена спросили, что он думает о предложении российского лидера. Президент ответил гробовым молчанием, затем отвернулся и поспешил к выходу из зала.
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