Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки пригрозила России новыми санкциями за "проблемное поведение". В частности, речь идет о хакерских атаках.

Пресс-секретарь администрации президента США Джен Псаки вновь начала грозить санкциями России. Поводом стали вопросы журналистам, посвященные хакерским атакам, которые американцы пытаются связать с Москвой.

Как утверждает Псаки, Белый дом никогда не исключает ответные действия, но не всегда сообщает об ответных ударах заранее.

"Мы всегда оставляем за собой право на рассмотрение всех возможных вариантов ответных действий, когда сталкиваемся с "проблемным поведением", - пояснила она в эфире CNN.

Угроза прозвучала всего за несколько дней до проведения саммита с участием президента России Владимира Путина и главой США Джо Байденом. При этом последний решил отказаться от введения санкций против газопровода "Северный поток - 2", дабы не злить немецких партнеров.

Как ранее заявил сайту 360tv.ru политолог Андрей Кортунов, нет почти никаких пределов для давления на Россию со стороны США. Во внимание необходимо принимать не только американские санкции, но и экстерриториальные ограничения.

Последние нужны Вашингтону, дабы ограничить взаимодействие между его партнёрами и Россией. Под угрозой оказался и русский энергетический сектор, ибо в данной сфере у Штатов есть большой опыт борьбы.