Псаки поставил в тупик вопрос о санкциях против России

Журналисты поинтересовались, какие меры предпринимаются Белым домом в ответ на спецоперацию России на Украине. Этот вопрос поставил пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки в тупик.

Джен Псаки отметила, что Белый дом анонсировал "значительные последствия" на каждый шаг "в сторону эскалации" на Украине, который делает президент России Владимир Путин или русское правительство. Она добавила: Вашингтон это чётко заявлял и действует в подтверждение этих слов.

По словам Псаки, в Белом доме надеются, что масштабные санкции против России заставят Кремль изменить свой курс, то есть прекратить спецоперацию. Однако нет уверенности, когда это произойдёт.

"Наш расчёт заключается в том, что эти финансовые санкции <…> будут иметь действие. <…> Когда это изменит его (президента России. - Ред.) планы? Этому я не могу дать прогноза", - заявила Псаки в ходе брифинга.

Она поспешила напомнить, что санкции и привлечение мирового сообщества в их поддержку были введены исключительно для того, "чтобы положить конец этому конфликту" на Украине.