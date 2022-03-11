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Псаки поставил в тупик вопрос о санкциях против России
11 марта 2022, 00:05 • 87 • Политика
Журналисты поинтересовались, какие меры предпринимаются Белым домом в ответ на спецоперацию России на Украине. Этот вопрос поставил пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки в тупик.
Джен Псаки отметила, что Белый дом анонсировал "значительные последствия" на каждый шаг "в сторону эскалации" на Украине, который делает президент России Владимир Путин или русское правительство. Она добавила: Вашингтон это чётко заявлял и действует в подтверждение этих слов.
По словам Псаки, в Белом доме надеются, что масштабные санкции против России заставят Кремль изменить свой курс, то есть прекратить спецоперацию. Однако нет уверенности, когда это произойдёт.
"Наш расчёт заключается в том, что эти финансовые санкции <…> будут иметь действие. <…> Когда это изменит его (президента России. - Ред.) планы? Этому я не могу дать прогноза", - заявила Псаки в ходе брифинга.
Она поспешила напомнить, что санкции и привлечение мирового сообщества в их поддержку были введены исключительно для того, "чтобы положить конец этому конфликту" на Украине.
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