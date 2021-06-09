Псаки пообещала изучить санкции против русского космоса: Захаровой "уже страшно"

Псаки пообещала выяснить, зачем США ввели санкции против космической отрасли России. "Я уже боюсь новости читать, если честно", - прокомментировала Мария Захарова.

Пресс-секретарь Белого дома США Джен Псаки призналась, что почти ничего не знала о введённых США санкциях против предприятий космической отрасли России. Официальный представитель МИД Мария Захарова не сдержалась.

На брифинге Белого дома журналисты попросили у Джен Псаки прокомментировать слова главы "Роскосмоса" Дмитрия Рогозина. Он недавно заявил, что если санкции США против РКЦ "Прогресс" и ЦНИИмаш останутся в силе, то Россия выйдет из программы МКС, и это будет проблема американских партнёров и их полная вина.

Вопрос очень интересный, я не много знала по этой теме, пока вы не спросили, наверное, мне нужно будет поговорить с нашей командой по нацбезопасности,

- расписалась в полном незнании вопроса Джен Псаки.

Также она повеселила журналистов заявлением, что президент США Джо Байден 50 лет готовился к встрече с главой России Владимиром Путиным.

Я уже боюсь новости читать, если честно,

- иронично прокомментировала Мария Захарова в своём Telegram-канале.

Напомним, что Джен Псаки уже не впервой попадать в подобные ситуации. Ещё будучи пресс-секретарём Госдепа, она прославилась тем, что сама не понимала, что зачитывает с листа. Всякий раз, как Псаки задавали вопросы по существу, она разводила руками и обещала уточнить у начальства.