Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Русским фигуристам организовали допинг-скандал на Олимпиаде
"Они считают русских братьям": Откровенное признание солдата ВСУ прозв...
Ушёл пешком: что делал Макрон ночью на Красной площади после разговора с Путиным
Русские требует начать трибунал против США. Условия назвал Небензя
Главная / Политика

Псаки подвела Белый дом, переведя фразу Путина об "Украине-красавице"

10 февраля 2022, 16:45  •  78 • Политика
Джен Псаки решила перевести фразу об "Украине-красавице", которую ранее использовал президент Владимир Путин. Получилось не очень: знанием русского фольклора (а точнее, незнанием) Псаки подставила Белый дом.
Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки решила прокомментировать фразу Путина "нравится - не нравится, терпи, моя красавица". Получилось не слишком изящно. Псаки считает, что сказанное президентом России Владимиром Путиным о выполнении киевской стороны Минских соглашений - это... "шутка об изнасиловании".
Как известно, Путин после переговоров с президентом Франции Эммануэлем Макроном обратил внимание, что президент Украины Владимир Зеленский говорил, что ему не нравятся пункты Минских договорённостей. Президент России возразил: "Нравится - не нравится, терпи, моя красавица". А после расшифровал: мол, раз договорились, исполнять придётся. Сказанное Путиным само по себе стало мемом. Но Псаки грозит отобрать успех. В официальном заявлении на сайте Белого дома сказано:
Любая шутка об изнасиловании наверняка вызовет возмущение абсолютно у всех в администрации президента США независимо от того, исходит ли она из уст американского или иностранного чиновника. Отмечу, что мы никогда не сдерживали своих реакций по поводу воинственной риторики и неправдивости некоторых заявлений из уст президента Путина.
Очень жаль, что сдержаться Джен Псаки не удалось. Ведь сказанным она не только выдала себя как непрофессионала, но и показала, что знатоков русского языка в США или нет, или практически нет. Или они просто не желают общаться с Белым домом. Интересен и ещё один момент. Именно как шутку об изнасиловании русское выражение перевели польские журналисты. Быть может, Псаки черпает информацию у них? Польское агентство TVP Info представило целое исследование сказанного Путиным. Удивительным образом авторы пришли к выводу, что строчки про красавицу - не народные или фольклорные, а... панковские - мол, это группа "Красная плесень" придумала строчки, и если перевести сказанное Путиным на язык панка, то получится: "Россия грозится изнасиловать Украину". Было бы смешно, если бы Белый дом не решился повторить эту скабрёзность.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


78
Источник
Похожие новости
10 февраля 2022, 03:20
Карту с допингом на Олимпиаде разыграли намеренно – Сосновский
10 февраля 2022, 06:50
Соратникам Жириновского соврали о его состоянии: Источник выдал правду
10 февраля 2022, 03:20
"Дальше уже пропасть": Политолог перечислил последние провалы Зеленского
10 февраля 2022, 12:40
Одно фото лучше тысячи слов: Переговоры Сергея Лаврова и Лиз Трасс
10 февраля 2022, 09:10
Русский дипломат тонко намекнул французам на ошибку немцев: "Я ничего не имел в виду"
10 февраля 2022, 09:10
В Крыму и не только: Русских предупредили об "отчаянных" провокациях Украины
Новости партнеров
 
Выбор дня
10 февраля 2022, 08:35
Британия готовит России страшную кару: возврат "русского золота" в Москву
10 февраля 2022, 03:20
Карту с допингом на Олимпиаде разыграли намеренно – Сосновский
10 февраля 2022, 06:50
Соратникам Жириновского соврали о его состоянии: Источник выдал правду
10 февраля 2022, 03:20
"Дальше уже пропасть": Политолог перечислил последние провалы Зеленского
10 февраля 2022, 07:20
От «Дельфина» к «Стражу»: что собой представляет вторая модификация российского погру...
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
09 февраля 2022, 04:35
Лидеры Франции, Германии и Польши из Берлина обнародовали сигнал Кремлю о "военной агрессии"
08 февраля 2022, 16:55
Путин сказал "моя красавица", Зеленский обиделся: "Это уже перебор"
06 февраля 2022, 11:50
"Си Цзиньпин не подал руки Путину": Китаевед объяснил, что это значит
06 февраля 2022, 19:25
Лукашенко впервые описал Зеленского одним словом. И признался: "Я не ожидал"
04 февраля 2022, 10:15
Европа наносит удар по окружению Путина: Фон дер Ляйен дошла до прямых угроз
07 февраля 2022, 07:05
Монтян выдала "потрясающую новость" о наёмниках Киева: "Когда потянутся гробы..."
05 февраля 2022, 01:25
"Не останавливают нас": Русские в Казахстане продают недвижимость и готовятся бежать
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2022 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.