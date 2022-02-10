Псаки подвела Белый дом, переведя фразу Путина об "Украине-красавице"

Джен Псаки решила перевести фразу об "Украине-красавице", которую ранее использовал президент Владимир Путин. Получилось не очень: знанием русского фольклора (а точнее, незнанием) Псаки подставила Белый дом.

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки решила прокомментировать фразу Путина "нравится - не нравится, терпи, моя красавица". Получилось не слишком изящно. Псаки считает, что сказанное президентом России Владимиром Путиным о выполнении киевской стороны Минских соглашений - это... "шутка об изнасиловании".

Как известно, Путин после переговоров с президентом Франции Эммануэлем Макроном обратил внимание, что президент Украины Владимир Зеленский говорил, что ему не нравятся пункты Минских договорённостей. Президент России возразил: "Нравится - не нравится, терпи, моя красавица". А после расшифровал: мол, раз договорились, исполнять придётся. Сказанное Путиным само по себе стало мемом. Но Псаки грозит отобрать успех. В официальном заявлении на сайте Белого дома сказано:

Любая шутка об изнасиловании наверняка вызовет возмущение абсолютно у всех в администрации президента США независимо от того, исходит ли она из уст американского или иностранного чиновника. Отмечу, что мы никогда не сдерживали своих реакций по поводу воинственной риторики и неправдивости некоторых заявлений из уст президента Путина.

Очень жаль, что сдержаться Джен Псаки не удалось. Ведь сказанным она не только выдала себя как непрофессионала, но и показала, что знатоков русского языка в США или нет, или практически нет. Или они просто не желают общаться с Белым домом. Интересен и ещё один момент. Именно как шутку об изнасиловании русское выражение перевели польские журналисты. Быть может, Псаки черпает информацию у них? Польское агентство TVP Info представило целое исследование сказанного Путиным. Удивительным образом авторы пришли к выводу, что строчки про красавицу - не народные или фольклорные, а... панковские - мол, это группа "Красная плесень" придумала строчки, и если перевести сказанное Путиным на язык панка, то получится: "Россия грозится изнасиловать Украину". Было бы смешно, если бы Белый дом не решился повторить эту скабрёзность.