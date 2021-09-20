Псаки ответила на недовольство Франции: "США не планируют выходить из AUKUS"

Псаки заявила, что США не намерены выходить из AUKUS после недавней реакции Франции на соглашение. Париж устроил скандал, так как остался без выгодного контракта.

США не станут выходить из нового военного блока AUKUS из-за резкой реакции Франции на этот союз. С таким заявлением выступила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

Речь идёт о новом альянсе против Китая. В него вошли США, Великобритания и Австралия. Первые буквы этих стран складываются в название нового военного блока. Формирование нового союза больно ударило по Франции, так как лишило страну контракта на постройку атомных подлодок для Австралии. Его перехватили США и Великобритания.

В ответ на это Франция устроила США истерику и потребовала объяснений. Также французские официальные лица отказались от участия в совместных мероприятиях с американцами. В этой связи представителю Белого дома был задан вопрос о том, не планируют ли США выходить из AUKUS.

Нет, у нас нет [таких планов],

- ответила Псаки на вопрос журналиста.

Стоит отметить, что это не первый раз, когда США оставляют Францию без военного контракта. Ранее Швейцария отказалась от покупки французских истребителей Rafale - вместо них она решила приобрести американские истребители F-35. Это также стало болезненным ударом по военно-промышленному комплексу Франции.