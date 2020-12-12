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Псаки опять оконфузилась из-за России: Вопрос о "Северном потоке - 2" поставил в тупик
12 декабря 2020, 19:55 • 111 • Политика
Джен Псаки в ходе брифинга не дала ответа на вопрос о строительстве "Северного потока - 2". Знаменитой представительнице Госдепа вновь понадобилось уточнить информацию.
Будущий пресс-секретарь Белого дома и экс-представитель Госдепа США снова оконфузилась перед журналистами из-за вопроса о России. Она не смогла ничего сказать по поводу возобновления строительства газопровода "Северный поток - 2", который уже давно является костью в горле США.
Ещё в бытность официальным представителем Госдепа Псаки прославилась тем, что никогда не могла ответить на вопросы о России, а также тем, что ей постоянно требовалось что-то уточнить у начальства. За это её регулярно высмеивали в СМИ. Похоже, что эта традиция продолжится уже на посту пресс-секретаря Белого дома.
Сегодня стало известно, что, несмотря на все санкции США, строительство газопровода "Северный поток - 2" было продолжено. Судно-трубоукладчик "Фортуна" приступило к укладке последнего участка газопровода в водах Германии. У Псаки попросили как-то прокомментировать данное событие.
Напомним, что по мнению американских СМИ, победу на выборах президента США в ноябре этого года одержал Джо Байден, который уже приступил к формированию своего кабинета. Однако команда действующего главы государства Дональда Трампа подала иски по отмене результатов голосования в связи с многочисленными случаями нарушений и подтасовки. В Конгрессе США также не смогли принять резолюцию о признании Байдена избранным президентом США.
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