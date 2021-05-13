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Псаки определила для России "ответственность" за кибервзлом

13 мая 2021, 23:00  •  46 • В мире
В Белом доме усмотрели "некоторую ответственность" России за кибервзлом нефтепровода Colonial Pipeline, несмотря на слова президента США о непричастности Москвы к инциденту.
Пресс-секретарь американского лидера Джен Псаки заявила, что Россия всё равно несёт "некоторую ответственность" за кибервзлом нефтепровода. По её словам, даже несмотря на то, что нет доказательств участия властей в этой атаке, Москва всё равно отчасти ответственна за случившееся.
Примечательно, что ранее президент США Джо Байден исключил Россию из числа подозреваемых в атаке на Colonial Pipeline. Впрочем, он не преминул отметить, что причастные к взлому могут находиться в нашей стране.
В Белом доме не стали комментировать появившиеся сообщения, будто крупнейший оператор трубопроводов США заплатил хакерам 5 млн долларов в качестве выкупа. Джен Псаки не стала подтверждать слухи, а лишь напомнила, что выплата от частных компаний создаёт дополнительные стимулы для хакеров.

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