|
Псаки определила для России "ответственность" за кибервзлом
13 мая 2021, 23:00 • 46 • В мире
В Белом доме усмотрели "некоторую ответственность" России за кибервзлом нефтепровода Colonial Pipeline, несмотря на слова президента США о непричастности Москвы к инциденту.
Пресс-секретарь американского лидера Джен Псаки заявила, что Россия всё равно несёт "некоторую ответственность" за кибервзлом нефтепровода. По её словам, даже несмотря на то, что нет доказательств участия властей в этой атаке, Москва всё равно отчасти ответственна за случившееся.
Примечательно, что ранее президент США Джо Байден исключил Россию из числа подозреваемых в атаке на Colonial Pipeline. Впрочем, он не преминул отметить, что причастные к взлому могут находиться в нашей стране.
В Белом доме не стали комментировать появившиеся сообщения, будто крупнейший оператор трубопроводов США заплатил хакерам 5 млн долларов в качестве выкупа. Джен Псаки не стала подтверждать слухи, а лишь напомнила, что выплата от частных компаний создаёт дополнительные стимулы для хакеров.
Подпишитесь на нас
Загрузка...
46
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
07 мая 2021, 17:35
|
11 мая 2021, 08:40
|
13 мая 2021, 00:05
|
13 мая 2021, 04:40
|
07 мая 2021, 14:50
|
12 мая 2021, 09:25
|
10 мая 2021, 00:35