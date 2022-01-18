|
Псаки оправдала фейк об эвакуации дипломатов России: "У США были данные"
18 января 2022, 21:35 • 71 • Политика
Псаки заявила, что у США были данные, что Россия готовилась эвакуировать семьи своих дипломатов с Украины. До этого Россия и Украина опровергли данную информацию.
В США неуклюже оправдались за фейк об эвакуации русских дипломатов и их семей из Украины. Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что у США якобы были соответствующие данные.
Речь идёт о материале издания The New York Times. В нём утверждалось, что русским дипломатам было дано указание эвакуироваться из страны. Также заявлялось, будто семьи дипломатов России уже начали выезд из страны.
Информацию об этом опровергли, как в МИД России, так и в МИД Украины. Было указано, что все русские дипломатические представительства работают в штатном режими и никто никуда не эвакуируется.
- высказалась после всех опровержений Джен Псаки.
Напомним, что запад уже несколько месяцев нагнетает ситуацию вокруг Украины, заявляя о готовящемся "вторжении России". Заявлялось, что русские войска должны были напасть ещё в католическое рождество, однако ни один из "прогнозов" не сбылся. Однако западные политики и журналисты продолжают нагнетать истерию.
Подпишитесь на нас
71
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
12 января 2022, 11:20
|
15 января 2022, 17:30
|
11 января 2022, 23:40
|
16 января 2022, 22:05
|
15 января 2022, 15:10
|
15 января 2022, 16:55
|
18 января 2022, 08:10