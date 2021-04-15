Псаки объяснила, почему в Белом доме всё ещё надеются на встречу с Путиным

Белый дом оставил в силе встречу Байдена и Путина после новых санкций. "Это было бы хорошим шагом и дальнейшим продвижением вперёд для построения стабильных и предсказуемых отношений", - заявила Джен Псаки.

После введения новых санкций против России в Белом доме заявили, что предложение президента США Джо Байдена о встрече на высшем уровне всё ещё в силе. Сообщение озвучила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

Так она прокомментировала слова своего коллеги из Кремля Дмитрия Пескова. Пресс-секретарь президента России заявил, что введение новых санкций не вяжется с желанием Вашингтона выстроить с Москвой "стабильные отношения".

Приглашение остаётся в силе. Мы по-прежнему считаем, что это было бы хорошим шагом и дальнейшим продвижением вперёд для построения стабильных и предсказуемых отношений,

- сказала Джен Псаки, игнорируя тот факт, что введение санкций - не лучшее подспорье для переговоров.

В МИД России уже отреагировали на действия США. Ведомство пообещало, что в ближайшее время проинформирует об ответных мерах Москвы на санкции Вашингтона.