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Псаки объяснила, почему в Белом доме всё ещё надеются на встречу с Путиным
15 апреля 2021, 22:55 • 69 • Политика
Белый дом оставил в силе встречу Байдена и Путина после новых санкций. "Это было бы хорошим шагом и дальнейшим продвижением вперёд для построения стабильных и предсказуемых отношений", - заявила Джен Псаки.
После введения новых санкций против России в Белом доме заявили, что предложение президента США Джо Байдена о встрече на высшем уровне всё ещё в силе. Сообщение озвучила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.
Так она прокомментировала слова своего коллеги из Кремля Дмитрия Пескова. Пресс-секретарь президента России заявил, что введение новых санкций не вяжется с желанием Вашингтона выстроить с Москвой "стабильные отношения".
- сказала Джен Псаки, игнорируя тот факт, что введение санкций - не лучшее подспорье для переговоров.
В МИД России уже отреагировали на действия США. Ведомство пообещало, что в ближайшее время проинформирует об ответных мерах Москвы на санкции Вашингтона.
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