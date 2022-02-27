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Псаки обвинила Путина в придумывании угроз. Новое заявление НАТО тут же обнулило её слова

27 февраля 2022, 18:50  •  302 • Политика
Джен Псаки обвинила Владимира Путина в придумывании внешних угроз для России. Однако новое заявление главы НАТО тут же обнулило её слова. Так, Йенс Столтенберг заметил, что приветствует стремление Украины присоединиться к блоку, и сообщил об увеличении поставок оружия Киеву.
На решение президента России Владимира Путина о введении особого режима боевого дежурства в силах сдерживания русских войск отреагировала пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.
В комментарии для ABC она заметила, что Киев и НАТО якобы никогда не представляли реальной опасности для безопасности Москвы.
По её мнению, угрозы, о которых неоднократно говорил лидер России, будто бы абсолютно надуманные и имеют своей целью объяснить "агрессивные действия" Москвы.
Тем временем генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг сообщил, что приветствует стремление Украины присоединиться к блоку, и добавил, что для этого нужно согласие всех государств, входящих в НАТО.
Также он отрапортовал, что Альянс увеличит объёмы поставок Киеву противотанкового, противовоздушного вооружения и боеприпасов.

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