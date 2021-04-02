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Псаки обвинила Москву в дезинформации о ситуации на границе России с Украиной
02 апреля 2021, 23:15 • 99 • Политика
Российские пользователи интернета засомневались, знает ли американка, где пролегают рубежи РФ и Незалежной на карте
Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что Москва неверно подает информацию о состоянии дел на границе РФ с Украиной. И это очень волнует Вашингтон.
"Мы видели это кино и раньше: Россия ведет кампанию по дезинформации в отношении своей агрессии на границе с Украиной", – цитирует РИА "Новости" нашу любимую американку.
Представитель администрации президента США добавила, что в Овальном кабинете внимательно следят за происходящим у рубежей курируемой Вашингтоном бывшей советской республики.
"Мы озабочены этим и мы продолжим говорить об этом с этой площадки и с нашими европейскими партнерами", – подытожила Псаки.
Пользователи жестко отреагировали на очередное высказывание американки с бусами, припомнив ей старые географические и исторические ляпы (орфография и пунктуация сохранены оригиналов):
"Псаки – как много в этом звуке", "Псаки в своей тарелке – продает украинский газ европейцам!", "Попросите эту кукушку показать Украину на карте. Даю 99% что не справится", "Оно сказало такое, что очень интересно, но ничего не понятно", "Это не наркотики, просто воспитанная на комиксах необразованная дура", "Мы тоже видели это кино – американский президент звонит своим марионеткам и те бегут на русские штыки", "А мне она определенно нравится. На её фоне даже кабысдох Байден не так уныло и пугающе смотрится..".
Ее спич последовал аккурат после сегодняшнего первого телефонного разговора между американским лидером Джо Байденом и украинским коллегой Владимиром Зеленским. В получасовом диалоге они успели обсудить ситуацию в зоне конфликта в Донбассе, которая обострилась, как считает киевский режим, из-за якобы активности армий ДНР и ЛНР и непонятной гибели четверых минеров ВСУ.
Байден выразил полную поддержку своему подопечному и призвал к реформам внутри соборной. Пан Зеленский обещал модернизировать Украину.
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