Псаки назвала тему, о которой Меркель точно спросят в Вашингтоне

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что станет темой обсуждения Ангелы Меркель и Джо Байдена.

Канцлер ФРГ Ангела Меркель на следующей неделе намерена посетить Вашингтон. Как заявила представитель Белого дома Джен Псаки, Меркель с американским лидером Джо Байденом обсудят "Северный поток - 2".

Псаки подчеркнула, что эта тема будет "безусловно" затронута. Она также не преминула отметить, что президент США считает проект газопровода "плохой сделкой".

При этом в Белом доме не стали делать предположения, каким окажется "исход" будущей встречи.

Ранее в ФРГ одна из претенденток на пост канцлера Германии Анналена Бербок назвала газовый хаб ошибкой Меркель.