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Псаки назвала тему, о которой Меркель точно спросят в Вашингтоне
09 июля 2021, 23:40 • 117 • Политика
Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что станет темой обсуждения Ангелы Меркель и Джо Байдена.
Канцлер ФРГ Ангела Меркель на следующей неделе намерена посетить Вашингтон. Как заявила представитель Белого дома Джен Псаки, Меркель с американским лидером Джо Байденом обсудят "Северный поток - 2".
Псаки подчеркнула, что эта тема будет "безусловно" затронута. Она также не преминула отметить, что президент США считает проект газопровода "плохой сделкой".
При этом в Белом доме не стали делать предположения, каким окажется "исход" будущей встречи.
Ранее в ФРГ одна из претенденток на пост канцлера Германии Анналена Бербок назвала газовый хаб ошибкой Меркель.
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