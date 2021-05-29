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Псаки назвала дату введения санкций против Белоруссии
29 мая 2021, 05:40 • 106 • Политика
Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки назвала дату, когда будут введены новые санкции против Белоруссии. Для такого шага в США нашли сразу три повода.
В пресс-релизе Псаки сказано, что санкции Соединённые Штаты разрабатывают совместно со странами Евросоюза и другими партнёрами. Меры воздействия будут адресными и направленными против ключевых политических фигур в Белоруссии.
Кроме того, планируется вернуть те санкции, которые были сняты ранее. Речь идёт о девяти государственных предприятиях Белоруссии.
Поводов для новых санкций в США нашли три. В документе указаны "продолжающиеся нарушения прав человека и коррупция", "фальсификация президентских выборов 2020 года", а также "события 23 мая". Под последним понимается инцидент с самолётом Ryanair.
Введения санкций в отношении белорусских госпредприятий следует ждать 3 июня.
Ранее стало известно о приостановлении договора между США и Белоруссией об использовании воздушного пространства. Воздушные суда американских авиакомпаний не могут летать над территорией республики и использовать её аэродромы. Самолёты белорусских авиакомпаний не должны появляться в небе над Штатами и приземляться в этой стране.
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