Псаки насмешила в первый же брифинг, не успев сказать и слова

Известная своими фразами из серии "нарочно не придумаешь" Джен Псаки вернулась на пост пресс-секретаря Белого дома. Однако не успела она и рта раскрыть, произнести хоть слово, как уже насмешила журналистов.

Дело в том, что, отправляясь на это мероприятие, Псаки перестраховалась и для лучшей защиты от коронавируса надела сразу две маски - матёрчатую и медицинскую. Однако, прежде чем начать отвечать на вопросы представителей прессы, сняла сразу обе. И только после этого, улыбаясь, поприветствовала собравшихся.

"Добрый вечер! Сегодня исторический день!" - заявила с ходу женщина-анекдот, положив обе маски рядом с собой на трибуну.