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Псаки насмешила в первый же брифинг, не успев сказать и слова
21 января 2021, 15:05 • 350 • Политика
Новый пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки в первый же свой брифинг после возвращения в президентскую администрацию насмешила журналистов, не успев сказать и слова. На мероприятие со СМИ она пришла аж в двух масках сразу.
Известная своими фразами из серии "нарочно не придумаешь" Джен Псаки вернулась на пост пресс-секретаря Белого дома. Однако не успела она и рта раскрыть, произнести хоть слово, как уже насмешила журналистов.
Дело в том, что, отправляясь на это мероприятие, Псаки перестраховалась и для лучшей защиты от коронавируса надела сразу две маски - матёрчатую и медицинскую. Однако, прежде чем начать отвечать на вопросы представителей прессы, сняла сразу обе. И только после этого, улыбаясь, поприветствовала собравшихся.
"Добрый вечер! Сегодня исторический день!" - заявила с ходу женщина-анекдот, положив обе маски рядом с собой на трибуну.
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