Псаки нашла новый повод обвинить Россию: Москва "дискредитирует" вакцины Запада

США считают, что Россия и Китай пытаются опорочить западные вакцины от коронавируса, "преувеличивая" их побочные эффекты. "Россия и Китай продвигают свои вакцины с помощью попыток опорочить препараты западного производства", - заявила Псаки.

США обвинили Россию и Китай, что они якобы пытаются опорочить американскую вакцину, чтобы продвинуть собственные препараты. С соответствующими заявлениями выступила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

По её словам, Госдеп США пришёл к выводу, что Россия и Китай "преувеличивают" побочные эффекты от западных вакцин. Речь идёт о том, что у некоторых вакцинированных развивается тромбоз, который приводит к летальному исходу. При этом власти считают, что риски, связанные с коронавирусом, выше, чем риски скончаться от вакцины.

Россия и Китай продвигают свои вакцины с помощью попыток опорочить препараты западного производства, программы развития здравоохранения,

- заявила Псаки.

И при этом на Западе в открытую обсуждают необходимость выдавить русские и китайские вакцины с рынка. В частности, об этом недавно заявил глава МИД Германии Хайко Маас.