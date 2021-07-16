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Псаки нашла новый повод обвинить Россию: Москва "дискредитирует" вакцины Запада

16 июля 2021, 22:35  •  92 • Политика
США считают, что Россия и Китай пытаются опорочить западные вакцины от коронавируса, "преувеличивая" их побочные эффекты. "Россия и Китай продвигают свои вакцины с помощью попыток опорочить препараты западного производства", - заявила Псаки.
США обвинили Россию и Китай, что они якобы пытаются опорочить американскую вакцину, чтобы продвинуть собственные препараты. С соответствующими заявлениями выступила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.
По её словам, Госдеп США пришёл к выводу, что Россия и Китай "преувеличивают" побочные эффекты от западных вакцин. Речь идёт о том, что у некоторых вакцинированных развивается тромбоз, который приводит к летальному исходу. При этом власти считают, что риски, связанные с коронавирусом, выше, чем риски скончаться от вакцины.
Россия и Китай продвигают свои вакцины с помощью попыток опорочить препараты западного производства, программы развития здравоохранения,
- заявила Псаки.
И при этом на Западе в открытую обсуждают необходимость выдавить русские и китайские вакцины с рынка. В частности, об этом недавно заявил глава МИД Германии Хайко Маас.

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