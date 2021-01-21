Псаки на первом же брифинге не смогла ответить на вопрос: Журналисты интересовались Путиным

Во время брифинга у Псаки поинтересовались, когда состоится первый разговор Джо Байдена в качестве президента США с российским коллегой Владимиром Путиным.

"Мне нечего озвучить относительно планов о телефонном разговоре с президентом Путиным", - произнесла Джен Псаки.

Она на первом же брифинге не смогла ответить на вопрос, но отметила, что в планах американского президента сначала пообщаться с "партнёрами и союзниками". Начать решено с канадского премьера Джастина Трюдо.

Байден и Трюдо должны обсудить сотрудничество двух североамериканских стран. Одним из важнейших из заявленных вопросов является решение нового президента США заблокировать строительство трубопровода Keystone XL.

Ранее сообщалось, что Владимир Путин отправил американскому коллеге поздравления с победой на выборах в середине прошлого месяца. Российский лидер считает, что мир сталкивается с рядом проблем и вызовов, многие из которых вполне можно решить, выстроив диалог между Москвой и Вашингтоном.