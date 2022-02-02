Псаки, лиса и курятник. Брифинг в Белом доме "разбавили" сравнением о России

Представитель Белого дома Джен Псаки повторила аналогию, использованную ранее госсекретарем Энтони Блинкеном о России.

Представитель Белого дома Джен Псаки в своей речи о России повторила аналогию про лису и курятник. Это сравнение ранее было озвучено госсекретарем Энтони Блинкеном.

"Когда лиса кричит с крыши курятника о том, что она боится кур, а это, по сути, то, что они делают, этот страх не преподносится как декларация факта", - заявила Псаки, утверждая, что ответственность за деэскалацию кризиса вокруг Украины лежит на России.

Она указала, что действия НАТО в Европе не идентичны тому, что делает Россия. "Это не то же самое", - мгновенно парировала Псаки на уточняющий вопрос журналиста.

По ее словам, не стоит интерпретировать заявления из Москвы об Украине как декларацию фактаю

"Мы знаем, кто в этом случае лиса", - сказала она на брифинге.

Псаки также повторила тиражирующийся на Западе тезис о сотне тысяч военных на границе России и Украины.

Впрочем, как ранее заявил глава МИД России Сергей Лавров, наша страна не создает никаких поводов для конфликтной ситуации вокруг Украины. По его словам, Россия не исключает, что раскрученная Западом истерика вокруг Украины нацелена на то, чтобы прикрыть линию Киева на саботаж минских соглашений по Донбассу.