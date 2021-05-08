Псаки хочет маневрировать, грозя России санкциями

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что США готовы грозить России санкциями, оставляя пространство для манёвров в рамках диалога с Москвой.

Белый дом не хочет вводить новые санкции против Москвы. Но американская сторона оставляет за собой такое право, если давление будет оправданным.

Об этом рассказала пресс-секретарь администрации президента США Джен Псаки. Она утверждает, что при введении очередного пакета ограничений в апреле Вашингтон оставил пространство для манёвра в будущем.

"США заинтересованы в стабильных и предсказуемых отношениях с Россией", - добавила она.

Американцы также возлагают надежду на проведение саммита с участием президента США Джо Байдена и главы России Владимира Путина.

Как ранее заявил глава МИД России Сергей Лавров, Соединённые Штаты Америки и Евросоюз занимаются насаждением тоталитаризма на мировой политической арене.

Одним из их инструментов для достижения поставленных задач являются односторонние санкции. Ограничения вводят, не имея международных правовых оснований, поэтому они незаконны. Ситуацию только ухудшает пандемия.

"Такие рестрикции резко сужают возможности целого ряда развивающихся стран по противодействию распространению инфекции", - подчеркнул Лавров.