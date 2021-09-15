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Псаки дополнила слова координатора Белого дома об обязательной вакцинации для пассажиров
15 сентября 2021, 22:40 • 64 • В мире
В Белом доме не исключают внедрение требования обязательной вакцинации для пассажиров международных рейсов.
Координатор Белого дома по борьбе с COVID Джефф Зинтс заявил о том, что в администрации изучают возможность ввести требование о вакцинации иностранцев перед въездом в Штаты.
По его словам, сейчас ведется процесс по созданию системы международных поездок, которая "будет более безопасной, надежной и устойчивой".
Слова Зинтса подтвердила и официальный представитель Белого дома Джен Псаки.
Она заявила, что рассуждения на эту тему ведутся, но администрация не готовит радикально новую политику в этой сфере.
"Конечно же, мы обсуждали и искали способы обеспечить последовательность и ясность, предпринять шаги, которые сделают так, чтобы международные авиарейсы осуществлялись с учетом интересов всех сторон. Нынешние правила были достаточно непонятными <...>, однако это не свидетельствует о том, что говорится новая политика", - заявила Псаки.
Ранее стало известно, что президент США Джо Байден готов сделать бустерную прививку от коронавируса, как только она станет широко доступной.
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