Псаки: Байден и Си Цзиньпин полтора часа обсуждали происхождение COVID-19

Псаки заявила, что Байден и Си Цзиньпин обсудили причины COVID-19. "Разговор продолжался около 90 минут", - отметила она.

Президент США Джо Байден полтора часа обсуждал с главой Китая Си Цзиньпином происхождение коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом рассказала пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

Во властных кругах США активно муссируется тема, что коронавирус искусственно создан в Китае, после чего якобы произошла его утечка, спровоцировавшая глобальную пандемию. В свою очередь в Китае непрозрачно намекают, что COVID-19 - это дело рук одной из многочисленных американских биолабораторий, раскиданных по всему миру.

По словам Псаки, разговор двух лидеров продолжался 90 минут. В ходе него Байден и Си Цзиньпин подняли тему коронавируса и причины его происхождения, что является одним из приоритетов Белого дома, добавила она.

Он (Байден - ред.) не избегал областей, где есть несогласие, но тональность не была поучительной или снисходительной, она была уважительной,

- заверила пресс-секретарь Белого дома.

При этом Псаки не стала сообщать, обсуждались ли возможные предстоящие контакты. Она лишь отметила, что целью разговора было поддержание открытыми линий коммуникации. Не стала пресс-секретарь Белого дома напрямую отвечать и на вопрос, предъявлял ли Байден претензии Си Цзиньпину по поду отказа Китая участвовать во второй фазе расследования ВОЗ.