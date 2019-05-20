Прыжок, русская речь и запрет на свой портрет в кабинетах: Курьёзы с инаугурации Зеленского

Владимир Зеленский официально стал президентом Украины. На своей инаугурации он говорил патетические и патриотические слова о своей стране, людях, которые в ней живут, о законах, о Донбассе, о взаимоотношениях с Россией. Речь Владимира Зеленского длилась 17 минут. И, помимо серьёзных заявлений, в ней были нелепые моменты, передаёт 360.

Первый случился на подходе в Верховную раду. Зеленский увидел своего коллегу - комика Евгения Кошевого, с которым они вели шоу "Рассмеши комика". Чтобы поприветствовать Кошевого, на тот момент ещё не избранному президенту Украины пришлось подпрыгнуть, так как рост Кошевого - 192 сантиметра.

Уже стоя у пюпитра Владимир Зеленский много говорил о личном. В частности, упомянул своего шестилетнего сына, который спросил, если его папа, Зеленский, президент, то и он тоже глава государства… ведь у него тоже фамилия Зеленский. Украинский президент объяснил, что хоть это и была шутка, но доля правды в ней есть. Он имел в виду ответственность, которую каждый житель страны несет перед государством.

Говоря о том, по какому пути пойдёт страна, Зеленский указал на Европу. При этом он прислонил палец к своей голове. Ещё всех чиновников новый глава призвал не размещать на стенах в кабинетах портрет нового президента. Уж лучше детей. И каждый раз, принимая важное решение, смотреть им в глаза. При этих словах зал разразился аплодисментами.

Он также посчитал правильным решением провести инаугурацию в понедельник: мол, не будет времени на вечеринки. Когда Зеленский произнёс слова о Донбассе, причём сделал он это на русском языке, главный украинский "радикал" Олег Ляшко возмутился тем, что он говорит не на их родном языке.

"Украина не в паспорте, Украина здесь", - ответил кратко Зеленский.

Когда президенту вручили удостоверение, то оно случайно упало с подушечки, которую держал военный из состава караула. Секундное действие, но неприятный момент запомнился.

И ещё был отмечен факт, который позже сравнили с тем, что Украина уже вступила на путь Европы. Мэр Киева Виталий Кличко приехал на торжественное мероприятие на велосипеде. А ведь многие политики Европы предпочитают передвигаться именно на этом виде транспорта.