Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Минаев одним вопросом вскрыл двуличие Запада: "А куда делась Грета Тунберг?...
"Кинули, как лоха": Латвия, Литва и Польша готовят Лукашенко судьбу Ян...
"Мамкины революционеры" раскаялись на белорусском ТВ. Со слезами и рве...
Европейцы негодуют из-за вакцины: Россия проявила безрассудство
Главная / Политика

Прыжок из засады: Сразу после Лукашенко к белорусам обратилась Тихановская

14 августа 2020, 17:35  •  105 • Политика
Новое заявление проигравшей на выборах президента Белоруссии Светланы Тихановской напомнило прыжок из засады. Она обратилась к белорусам сразу после речи действующего президента страны Александра Лукашенко.
Тихановская обратилась к жителям Белоруссии с призывом выйти на "мирные собрания".
"Дорогие друзья, за последние несколько месяцев мы сделали невозможное - ещё полгода назад никто не верил, что белорусы смогут объединиться и сказать "нет" старой власти, но это случилось", - сказала она.
По словам Тихановской, белорусы "никогда больше не захотят жить с прежней властью".
"В его (Лукашенко. - Ред.) победу большинство не верит", - отметила политик.
Она также обвинила власти Белоруссии в том, что именно они якобы превратили "мирный протест" в "бойню".
"Нам нужно остановить насилие на улицах белорусских городов. Я призываю власть прекратить это и пойти на диалог", - сказала она, обратившись также к мэрам городов с предложением "15 и 16 августа выступить организаторами мирных массовых собраний".
Стоит отметить, что обращение Тихановской появилось через несколько часов после того как Александр Лукашенко на фоне продолжающихся в Белоруссии беспорядков и забастовок выступил со своим заявлением. Выступая на совещании, посвящённом работе строительной отрасли, он назвал забастовки попытками раскачать трудовые коллективы.
По мнению Лукашенко, такие мероприятия могут крайне негативно отразиться на дальнейшей работе фабрик и заводов.
В начале своей речи белорусский лидер опроверг информацию о том, что он якобы покинул страну. "Для начала - я пока живой и не за границей, как тут некоторые наши уважаемые "свядомыя" раскручивают: президент покинул страну и находится за границей", - цитирует слова Лукашенко агентство БЕЛТА.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



105
Источник
Похожие новости
14 августа 2020, 03:50
"Ужасная Скабеева поддержала ужасный белорусский ОМОН": Ведущая ответила на травлю своей цитатой
14 августа 2020, 00:10
"Логики нет, чистая эмоция": Польша хотела "рявкнуть" на Россию, но не справилась
14 августа 2020, 02:00
Запад сам попадает в капкан, не понимая характер Лукашенко: Синельников-Оришак о шантаже санкциями
14 августа 2020, 10:15
"Похоже, власть сдаёт назад": Коц указал на ключевой поворот в белорусском майдане
14 августа 2020, 02:00
Турецкий фрегат пытался взять на таран греческий корабль: Появилось фото повреждений судна
14 августа 2020, 12:05
Врачи спасли Лукашенко: лидер Белоруссии отделался микроинсультом
Новости партнеров
 
Выбор дня
14 августа 2020, 03:50
"Ужасная Скабеева поддержала ужасный белорусский ОМОН": Ведущая ответила на...
14 августа 2020, 00:10
"Логики нет, чистая эмоция": Польша хотела "рявкнуть" на Россию, ...
14 августа 2020, 00:10
"Мне стыдно": Начальник милиции в Гродно сдал своих бойцов перед толпой
14 августа 2020, 02:00
Запад сам попадает в капкан, не понимая характер Лукашенко: Синельников-Оришак о шант...
14 августа 2020, 00:10
Баширов выдал политическое пророчество для белорусов: Пока это была разминка
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
08 августа 2020, 00:15
В России приструнили Польшу из-за планов по "возвращению" Крыма
10 августа 2020, 07:15
Инсайдер сдал всех снайперов роты ВСУ поимённо: Полный список
09 августа 2020, 15:40
Война против России официально началась
09 августа 2020, 05:35
Названы самые обидчивые и злопамятные знаки зодиака
08 августа 2020, 02:05
После "украинской сенсации" Владимир Путин созвал Совет безопасности
12 августа 2020, 08:45
"Мамкины революционеры" раскаялись на белорусском ТВ. Со слезами и рвением
08 августа 2020, 18:35
Грузия "разинула пасть" на Россию: Блогер раскрыл итог предательства
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.