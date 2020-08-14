Прыжок из засады: Сразу после Лукашенко к белорусам обратилась Тихановская

Тихановская обратилась к жителям Белоруссии с призывом выйти на "мирные собрания".

"Дорогие друзья, за последние несколько месяцев мы сделали невозможное - ещё полгода назад никто не верил, что белорусы смогут объединиться и сказать "нет" старой власти, но это случилось", - сказала она.

По словам Тихановской, белорусы "никогда больше не захотят жить с прежней властью".

"В его (Лукашенко. - Ред.) победу большинство не верит", - отметила политик.

Она также обвинила власти Белоруссии в том, что именно они якобы превратили "мирный протест" в "бойню".

"Нам нужно остановить насилие на улицах белорусских городов. Я призываю власть прекратить это и пойти на диалог", - сказала она, обратившись также к мэрам городов с предложением "15 и 16 августа выступить организаторами мирных массовых собраний".

Стоит отметить, что обращение Тихановской появилось через несколько часов после того как Александр Лукашенко на фоне продолжающихся в Белоруссии беспорядков и забастовок выступил со своим заявлением. Выступая на совещании, посвящённом работе строительной отрасли, он назвал забастовки попытками раскачать трудовые коллективы.

По мнению Лукашенко, такие мероприятия могут крайне негативно отразиться на дальнейшей работе фабрик и заводов.

В начале своей речи белорусский лидер опроверг информацию о том, что он якобы покинул страну. "Для начала - я пока живой и не за границей, как тут некоторые наши уважаемые "свядомыя" раскручивают: президент покинул страну и находится за границей", - цитирует слова Лукашенко агентство БЕЛТА.