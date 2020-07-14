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Прыгающие "блинчики" весом в 5 тонн: Опубликованы детали операции "Кара" против нацистов

14 июля 2020, 17:00  •  18 • В мире
Опубликованы детали операции "Кара" (Chastise, другие переводы "порка", "наказание"), проведённой против нацистов британскими лётчиками. Им удалось запустить прыгающие "блинчики" весом в пять тонн и разрушить плотины противника.
Портал "Военное обозрение" опубликовал детали операции Королевских военно-воздушных сил Великобритании. Её провели 17 мая 1943 года. Инженер Барнс Уоллис сконструировал авиабомбы с весьма оригинальным принципом работы. Они умели прыгать! Он вспомнил, как в детстве играл в "блинчики", запуская камешек по воде, чтобы он несколько раз подпрыгивал. Пятитонные бомбы в форме барабана тоже должны были скользить по поверхности воды. Уоллис решил, что специальный двигатель должен эти бомбы раскручивать. После того как они минуют дамбу, прыгающие "блинчики" весом в пять тонн срывались вниз и взрывали плотины.
Уоллис рассчитал, какая скорость должна быть у самолётов, на какой высоте следует выпускать бомбу и на каком расстоянии от немецких плотин. Под огнём зениток всего в 18 метрах над землёй британские лётчики достигали дамб гидроэлектростанций на реках Мёне и Эдере. Была повреждена и плотина в Зорпе. Погибло около 1,5 тысячи человек. В основном это были угнанные на работу в Германию граждане других государств.
Прорыв платин не парализовал Германию, лишив её электроэнергии для военно-промышленных предприятий, но значительно ударил по экономике страны. Плотины восстановили за полгода, но это время в условиях войны приблизило разгром немецко-фашистских захватчиков. Британцы в ходе операции "Кара" потеряли 8 из 19 самолётов.

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