|
Прятаться бесполезно: "Глазастые" системы ПВО С-500 встанут на защиту России уже в этом году
03 февраля 2020, 18:24 • 43 • Политика
"Глазастые" системы ПВО С-500 уже в текущем году встанут на защиту нашей страны. Уникальные возможности систем не дадут шанса спрятаться ни одному недоброжелателю.
Замглавы Минобороны России Алексей Криворучко выразил уверенность в том, что системы ПВО С-500 поступят в войска нашей страны уже в текущем, 2020 году. Он отметил, что в 2019 году прошли испытания новейшего ЗРК ПВО С-500 "Прометей".
Напомним, что, по словам военного обозревателя "Комсомольской правды" Виктора Баранца, С-500 - "самая глазастая система в России", которая имеет космические возможности.
"С-500 уникальна по многим параметрам. Не только по дальности обнаружения цели. Она "глазастая". Пожалуй, это самая "глазастая" зенитная ракетная система нашей страны, если не сказать в мире. У этой системы предусмотрены различные виды ракет", - сказал военный обозреватель в беседе с Царьградом.
По мнению Баранца, с появлением С-500 в России появилось "самое золотое оружие", о котором на Западе могут только мечтать.
Подпишитесь на нас
Загрузка...
43
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
27 января 2020, 17:24
|
29 января 2020, 05:09
|
31 января 2020, 02:39
|
31 января 2020, 22:09
|
31 января 2020, 22:09
|
30 января 2020, 16:54
|
28 января 2020, 16:09