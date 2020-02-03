Прятаться бесполезно: "Глазастые" системы ПВО С-500 встанут на защиту России уже в этом году

Замглавы Минобороны России Алексей Криворучко выразил уверенность в том, что системы ПВО С-500 поступят в войска нашей страны уже в текущем, 2020 году. Он отметил, что в 2019 году прошли испытания новейшего ЗРК ПВО С-500 "Прометей".

Напомним, что, по словам военного обозревателя "Комсомольской правды" Виктора Баранца, С-500 - "самая глазастая система в России", которая имеет космические возможности.

"С-500 уникальна по многим параметрам. Не только по дальности обнаружения цели. Она "глазастая". Пожалуй, это самая "глазастая" зенитная ракетная система нашей страны, если не сказать в мире. У этой системы предусмотрены различные виды ракет", - сказал военный обозреватель в беседе с Царьградом.

По мнению Баранца, с появлением С-500 в России появилось "самое золотое оружие", о котором на Западе могут только мечтать.