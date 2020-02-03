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Прятаться бесполезно: "Глазастые" системы ПВО С-500 встанут на защиту России уже в этом году

03 февраля 2020, 18:24  •  43 • Политика
"Глазастые" системы ПВО С-500 уже в текущем году встанут на защиту нашей страны. Уникальные возможности систем не дадут шанса спрятаться ни одному недоброжелателю.
Замглавы Минобороны России Алексей Криворучко выразил уверенность в том, что системы ПВО С-500 поступят в войска нашей страны уже в текущем, 2020 году. Он отметил, что в 2019 году прошли испытания новейшего ЗРК ПВО С-500 "Прометей".
Напомним, что, по словам военного обозревателя "Комсомольской правды" Виктора Баранца, С-500 - "самая глазастая система в России", которая имеет космические возможности.
"С-500 уникальна по многим параметрам. Не только по дальности обнаружения цели. Она "глазастая". Пожалуй, это самая "глазастая" зенитная ракетная система нашей страны, если не сказать в мире. У этой системы предусмотрены различные виды ракет", - сказал военный обозреватель в беседе с Царьградом.
По мнению Баранца, с появлением С-500 в России появилось "самое золотое оружие", о котором на Западе могут только мечтать.

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