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Прямым текстом: Путин в жёсткой форме выдвинул требование к Байдену

13 декабря 2021, 14:55  •  388 • Политика
Президент России Владимир Путин в жёсткой форме выдвинул требование к своему американскому коллеге Джо Байдену. Одну из деталей разговора двух президентов озвучил замглавы МИД России Сергей Рябков.
По словам дипломата, во время телефонного разговора 7 декабря Владимир Путин потребовал от американского коллеги возвращения дипсобственности России в США.
"В телефонном разговоре 7 декабря президент России в весьма жёсткой форме поставил перед Байденом этот вопрос", - сказал Рябков в интервью РИА Новости.
По словам дипломата, сама форма постановки вопроса "привлекла к теме дополнительное внимание". При этом на данный момент руководители двух государств пока не достигли никаких конкретных договорённостей по вопросу дипсобственности, отметил он.

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