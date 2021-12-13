Прямым текстом: Путин в жёсткой форме выдвинул требование к Байдену

Президент России Владимир Путин в жёсткой форме выдвинул требование к своему американскому коллеге Джо Байдену. Одну из деталей разговора двух президентов озвучил замглавы МИД России Сергей Рябков.

По словам дипломата, во время телефонного разговора 7 декабря Владимир Путин потребовал от американского коллеги возвращения дипсобственности России в США.

"В телефонном разговоре 7 декабря президент России в весьма жёсткой форме поставил перед Байденом этот вопрос", - сказал Рябков в интервью РИА Новости.

По словам дипломата, сама форма постановки вопроса "привлекла к теме дополнительное внимание". При этом на данный момент руководители двух государств пока не достигли никаких конкретных договорённостей по вопросу дипсобственности, отметил он.