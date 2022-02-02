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Прямым текстом: Посол России без обиняков ответил на хамство Псаки

02 февраля 2022, 09:15  •  402 • Политика
Посол России в США Анатолий Антонов без обиняков ответил на откровенное хамство пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки в адрес нашей страны. Дипломат прямым текстом озвучил то, что старательно пытается скрывать Запад.
Речь идёт о заявлении Псаки, в котором он обвинила Россию в использовании "химического оружия", а также "многочисленных захватах" других государств.
По словам Анатолия Антонова, заявление представителя Белого дома о нашей стране является "в корне лживым, направленным на демонизацию России" в глазах жителей США и мирового сообщества в целом.
Он напомнил о том, что Россия всегда придерживается принципа "невмешательства" в дела зарубежных стран и строго следует международному праву. При этом Антонов указал на тот факт, который почему-то никогда не озвучивает Вашингтон: военными вторжениями по всему миру как раз занимаются США. По словам дипломата, современная история Соединённых Штатов "больше напоминает хронологию американских военных операций в разных уголках земного шара".
Кроме того, Антонов также напомнил о том, что США "по-прежнему остаются единственной страной, которая до сих пор не выполнила обязательств по Конвенции о запрещении химического оружия", а также не ликвидировали национальные арсеналы химоружия.

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