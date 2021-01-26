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Прямые выплаты: Госдума одобрила законопроект о новом порядке начисления больничных и пособий

26 января 2021, 22:25  •  80 • В России
Госдума одобрила в первом чтении законопроект, который предусматривает полный переход к выплате больничных и ряда пособий напрямую из средств Фонда социального страхования. Прежний порядок подразумевал, что работодатель сам начисляет страховое обеспечение сотруднику, получая при этом вычеты при уплате взносов в соцфонды. Новая система действовала в ряде регионов в режиме эксперимента и была утверждена постановлением правительства. Теперь планируется закрепить систему нормами федерального закона.
 
РИА Новости © Игорь Зарембо
 

Госдума приняла в первом чтении законопроект, предусматривающий повсеместный переход к новому порядку оплаты больничных и выплаты ряда пособий. Согласно документу, средства будут начисляться напрямую из Фонда социального страхования (ФСС), а не через работодателя.

Новый порядок касается больничных, а также пособий по беременности и родам, единовременного пособия женщинам, вставшим на медучёт на ранних сроках беременности, единовременного пособия при рождении ребёнка, ежемесячного пособия по уходу за ребёнком.

Ожидается, что новый механизм назначения и выплаты страхового обеспечения начнёт действовать с 1 января 2022 года. На сайте нижней палаты парламента отмечается, что с 1 января 2021 года новый порядок уже введён постановлением правительства, теперь предполагается зафиксировать его нормами федерального закона.

Действующая сейчас система подразумевает, что работодатель сам выплачивает пособие сотруднику, а соцфонды уменьшает размер обязательных взносов со стороны компании на величину выплаченной работнику суммы. Впрочем, начиная с 2011 года, в рамках пилотного проекта в различных регионах страны вводилась вышеописанная схема прямых платежей. 

К середине 2020 года проект действовал уже более чем в 70 регионах страны. В пояснительной записке к одобренному Госдумой законопроекту говорится, что за время работы проект показал свою работоспособность.

«Главная цель пилотного проекта, которая заключается в обеспечении гарантированности получения застрахованным лицом страховых выплат, правильности исчисления их размеров и выплате в кратчайшие сроки, достигнута, что в целом способствует достижению более высокого уровня и качества обслуживания граждан», — отметили авторы документа.

В пояснительной записке также говорится, что новая система подразумевает «минимальное участие страхователя в процессе назначения и выплаты страхового обеспечения», поскольку все необходимые операции будут проводиться «с учётом электронного обмена сведениями со страхователями, медицинскими организациями, органами государственных внебюджетных фондов, медико-социальной экспертизы и другими ведомствами».

Кроме того, авторы документа предложили назначать и выплачивать пособия в соответствии с параметрами пилотного проекта во время переходного периода, который должен продлиться с 1 января до 31 декабря 2021 года.

Комментируя решение Госдумы, глава комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов также отметил, что новый порядок действует с 1 января 2021 года.

«Сегодня в первом чтении был рассмотрен законопроект, но он частично уже был реализован в прошлом году. То есть уже с 1 января прямые выплаты из ФСС производятся», — сказал он в беседе с RT.

Нилов отметил, что у прежней системы, когда работодателям самим приходилось выплачивать страховое обеспечение сотрудникам, были серьёзные недостатки. В первую очередь они касались компаний, находящихся в сложной финансовой ситуации.

«Возникали проблемы, когда оборотных средств не было, приходилось обращаться к нам в комитет в ручном режиме регулярно. А теперь будут прямые выплаты из ФСС, фонд является страхователем», — сказал депутат.

По его словам, в ближайшее время система выплат работникам через ФСС будет систематизирована, фонду будут нужны только номер счёта и подтверждающий документ.

«Один раз такая информация через работодателя поступит, и дальше всё это будет работать на автомате. Сейчас идёт переходный период, который и был нужен, чтобы всё это адаптировать», — пояснил Нилов.

Заместитель главы комитета Совета Федерации по соцполитике Валерий Рязанский также указал, что даже в случае отсутствия средств у работодателя проблем с выплатами теперь не будет.

«Работодатели не могут заплатить, бывают разного рода проблемы и с расчётным счётом, и с банкротством, и со всем остальным. В результате получается так, что выплаты по больничному листу не выплачиваются из-за проблем работодателя», — рассказал RT сенатор.

Вместе с тем он допустил, что время выплаты от работодателя и от фонда будут немного различаться.

«Выплаты должны идти напрямую из фонда, а после этого фонд будет свои юридические претензии предъявлять уже работодателю», — сказал Рязанский. В этом случае, отметил сенатор, сотрудник получает всё положенное ему по больничному листу, а все юридические разбирательства осуществляются между фондом и работодателем.

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