Прямой эфир "Би-би-си" испортила торчащая из-за дивана нога - видео

В прямом эфире шоу BBC Breakfast произошел конфуз, напугавший гостей передачи. Во время трансляции программы за диваном пряталась помощник режиссера по имени Трейси. Она не успела покинуть студию до начала шоу, поэтому притаилась за диваном.

Трейси выдал ботинок, попавший в объектив камеры.

Ведущие и гости, увидев его, начали смеяться и попросили девушку помахать рукой зрителям.

В Сети после этого инцидента на официальном аккаунте телепередачи в Twitter был размещен кадр с места. На снимке видно, что девушке во время записи пришлось прятаться за студийными диванами.

Впрочем, работники передачи самоиронично призвали подписчиков "найти ногу Трейси".

The wonderful Tracey giving a whole new meaning to the job of ‘Floor Manager’ live on @BBCBreakfast this morning pic.twitter.com/PLy5d9p0An