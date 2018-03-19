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Прямой эфир "Би-би-си" испортила торчащая из-за дивана нога - видео
19 марта 2018, 21:54 • 207 • В мире
Помощник режиссера шоу BBC Breakfast спряталась перед эфиром за диваном, не успев вовремя выйти из студии.
В прямом эфире шоу BBC Breakfast произошел конфуз, напугавший гостей передачи. Во время трансляции программы за диваном пряталась помощник режиссера по имени Трейси. Она не успела покинуть студию до начала шоу, поэтому притаилась за диваном.
Трейси выдал ботинок, попавший в объектив камеры.
Ведущие и гости, увидев его, начали смеяться и попросили девушку помахать рукой зрителям.
В Сети после этого инцидента на официальном аккаунте телепередачи в Twitter был размещен кадр с места. На снимке видно, что девушке во время записи пришлось прятаться за студийными диванами.
Впрочем, работники передачи самоиронично призвали подписчиков "найти ногу Трейси".
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