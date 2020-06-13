Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Алексея Навального пора воспринимать всерьез. Как врага
«Суррогат» с голосом врага: российские конструкторы создали уникальный подводный...
Почему Порошенко заговорил по-русски в офисе генпрокурора Украины
Билан призвал Зеленского направить ядерное оружие на Россию, чтобы "помешат...
Главная / В России

Прямое взаимодействие: россияне смогут получить социальную помощь без справок

13 июня 2020, 18:55  •  103 • В России
Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение, согласно которому россияне не должны будут предъявлять справки для получения социальной поддержки. Уточняется, что необходимые сведения госорганы, отвечающие за назначение пособий и выплат, в том числе семьям с детьми от трёх до семи лет, будут получать в ходе межведомственного информационного взаимодействия. Задачу упростить этот процесс для граждан ранее поставил президент Владимир Путин.
 
Gettyimages.ru
 

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение, согласно которому россияне не должны будут предъявлять справки для получения социальной поддержки. Соответствующий документ опубликован на сайте правительства.

«Необходимые сведения госорганы, отвечающие за назначение пособий и выплат, в том числе семьям с детьми от трёх до семи лет, будут получать в ходе межведомственного информационного взаимодействия», — говорится в пояснительной записке.

В кабмине напомнили, что задачу сделать получение социальной помощи простым и доступным поставил президент Владимир Путин.

Там также пояснили, что ряд выплат назначается на региональном уровне, и, как показала практика, у органов исполнительной власти субъектов нет доступа к ряду сведений, с помощью которых они могли бы, не запрашивая справки, достоверно оценить, нуждается ли гражданин в социальной поддержке.

«Распоряжением предусмотрено расширение перечня информации, которой смогут пользоваться региональные власти для назначения выплат. Речь идёт в том числе о данных Фонда социального страхования, Пенсионного фонда России, Росреестра и ФНС», — уточнили в кабмине.

Подписанный Мишустиным документ вносит изменения в распоряжение правительства от 1 ноября 2016 года №2326-р «О реализации требования о запрете запрашивать у заявителя уже имеющиеся у госорганов документы при оказании госуслуг».

11 мая Владимир Путин в ходе обращения к населению объявил о мерах поддержки граждан и экономики. Озвученный антикризисный пакет стал третьим по счёту за время пандемии.

В частности, Путин объявил о прямой разовой выплате семьям с детьми в возрасте от трёх до 16 лет в размере 10 тыс. рублей в качестве меры поддержки во время пандемии коронавируса. Кроме того, семьям с детьми до трех лёт полагается по 5 тыс. рублей ежемесячно с апреля по июнь.

«Каждая российская семья, в которой растут дети от трёх до 15 лет включительно, сможет обратиться с заявлением на получение такой единовременной помощи», — заявил президент.

Глава государства уточнил, что никаких формальных критериев для получения разовой помощи вводиться не будет. Он добавил, что такая мера поможет около 22 млн российских детей, а также уточнил, что выплата не отменяет, а дополняет ранее введённые меры поддержки для семей с детьми.

После поручения президента на портале госуслуг начал работать специальный сервис для подачи заявок на оформление выплаты. Сделать это можно на сайте posobie16.gosuslugi.ru. Обратиться за единовременной выплатой можно до 1 октября 2020-го. 

Через некоторое время граждане, которые пытались оставить на портале заявки на получение средств, столкнулись со сбоем системы. 13 мая Владимир Путин, выступая на совещании по поддержке авиационной промышленности и авиаперевозок, обратил на это внимание.

«Свыше миллиона поступило заявок на портал госуслуг от людей, которые рассчитывают получить единовременную помощь в размере 10 тыс. рублей на каждого ребёнка в семье до 15 лет включительно. И портал госуслуг не справился с этим объёмом обращений», — заявил Путин.

Президент отметил, что Минкомсвязи наладило работу сайта, однако призвал «обратить на это внимание, так же как и на другие вопросы подобного рода».

Отметим, в апреле в ходе своего выступления по вопросу поддержки граждан в период пандемии коронавируса Путин попросил правительство отработать механизм, который позволит автоматически продлить срок действия паспортов, водительских прав и других удостоверений личности не менее чем на три месяца. Президент подчеркнул, что в сложившихся условиях людям «не до бюрократических формальностей и хождений по инстанциям».

Помимо этого, глава государства предложил автоматически выплачивать максимальное пособие по безработице для тех, кто потерял работу в связи с COVID-19.

«Всем, кто потерял работу и обратился в службу занятости после 1 марта текущего года, предлагаю в апреле, мае и июне выплачивать пособие по безработице автоматически по верхней планке, которую мы уже пересмотрели в сторону увеличения, а именно в размере МРОТ — 12 тыс. 130 рублей. Прошу при этом сделать так, чтобы оформить пособие можно было бы максимально просто и необременительно, в дистанционном порядке», — подчеркнул Владимир Путин.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



103
Источник
Похожие новости
12 июня 2020, 18:25
Почему Порошенко заговорил по-русски в офисе генпрокурора Украины
13 июня 2020, 09:25
Украина получила статус партнера расширенных возможностей НАТО: что это значит
12 июня 2020, 22:25
Зеленский решил вернуть «вопрос Крыма» в международную повестку
13 июня 2020, 13:25
Михаил Погребинский - из Киева: Украина идёт на поводу у Альянса, потому что он даёт ей деньги
13 июня 2020, 14:55
«Суточный прирост сократился в 16 раз»: Голикова назвала дату прошедшего пика заболеваемости COVID-19 в РФ
12 июня 2020, 16:25
Путин вручил звезды Героев Труда на Поклонной горе
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
07 июня 2020, 20:00
"Отравленные" и "убитые" Скрипали нашлись. Они сбежали из Британии - The Sunday Times
12 июня 2020, 18:25
Почему Порошенко заговорил по-русски в офисе генпрокурора Украины
07 июня 2020, 09:00
Монтян: «Я на собственной шкуре ощутила, что конец Украины близок»
07 июня 2020, 03:00
"Где?": Глава Бурятии "потерял" сотни миллионов рублей. Путин тут же "нашёл"
10 июня 2020, 07:00
Русское вторжение провалилось: Один казак сломал всю стройную версию репортёра
09 июня 2020, 08:00
Откажется от Крыма? Забудет о Донбассе? Пушков объяснил, почему все надежды Запада вылетели в трубу
12 июня 2020, 21:00
"Тут было что скрывать": Тимошенко рассказала, что отдал Зеленский за деньги МВФ
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.