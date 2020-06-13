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Прямое взаимодействие: россияне смогут получить социальную помощь без справок
13 июня 2020, 18:55 • 103 • В России
Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение, согласно которому россияне не должны будут предъявлять справки для получения социальной поддержки. Уточняется, что необходимые сведения госорганы, отвечающие за назначение пособий и выплат, в том числе семьям с детьми от трёх до семи лет, будут получать в ходе межведомственного информационного взаимодействия. Задачу упростить этот процесс для граждан ранее поставил президент Владимир Путин.
Gettyimages.ru
Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение, согласно которому россияне не должны будут предъявлять справки для получения социальной поддержки. Соответствующий документ опубликован на сайте правительства.
В кабмине напомнили, что задачу сделать получение социальной помощи простым и доступным поставил президент Владимир Путин.
Там также пояснили, что ряд выплат назначается на региональном уровне, и, как показала практика, у органов исполнительной власти субъектов нет доступа к ряду сведений, с помощью которых они могли бы, не запрашивая справки, достоверно оценить, нуждается ли гражданин в социальной поддержке.
«Распоряжением предусмотрено расширение перечня информации, которой смогут пользоваться региональные власти для назначения выплат. Речь идёт в том числе о данных Фонда социального страхования, Пенсионного фонда России, Росреестра и ФНС», — уточнили в кабмине.
Подписанный Мишустиным документ вносит изменения в распоряжение правительства от 1 ноября 2016 года №2326-р «О реализации требования о запрете запрашивать у заявителя уже имеющиеся у госорганов документы при оказании госуслуг».
11 мая Владимир Путин в ходе обращения к населению объявил о мерах поддержки граждан и экономики. Озвученный антикризисный пакет стал третьим по счёту за время пандемии.
В частности, Путин объявил о прямой разовой выплате семьям с детьми в возрасте от трёх до 16 лет в размере 10 тыс. рублей в качестве меры поддержки во время пандемии коронавируса. Кроме того, семьям с детьми до трех лёт полагается по 5 тыс. рублей ежемесячно с апреля по июнь.
«Каждая российская семья, в которой растут дети от трёх до 15 лет включительно, сможет обратиться с заявлением на получение такой единовременной помощи», — заявил президент.
Глава государства уточнил, что никаких формальных критериев для получения разовой помощи вводиться не будет. Он добавил, что такая мера поможет около 22 млн российских детей, а также уточнил, что выплата не отменяет, а дополняет ранее введённые меры поддержки для семей с детьми.
После поручения президента на портале госуслуг начал работать специальный сервис для подачи заявок на оформление выплаты. Сделать это можно на сайте posobie16.gosuslugi.ru. Обратиться за единовременной выплатой можно до 1 октября 2020-го.
Через некоторое время граждане, которые пытались оставить на портале заявки на получение средств, столкнулись со сбоем системы. 13 мая Владимир Путин, выступая на совещании по поддержке авиационной промышленности и авиаперевозок, обратил на это внимание.
«Свыше миллиона поступило заявок на портал госуслуг от людей, которые рассчитывают получить единовременную помощь в размере 10 тыс. рублей на каждого ребёнка в семье до 15 лет включительно. И портал госуслуг не справился с этим объёмом обращений», — заявил Путин.
Президент отметил, что Минкомсвязи наладило работу сайта, однако призвал «обратить на это внимание, так же как и на другие вопросы подобного рода».
Отметим, в апреле в ходе своего выступления по вопросу поддержки граждан в период пандемии коронавируса Путин попросил правительство отработать механизм, который позволит автоматически продлить срок действия паспортов, водительских прав и других удостоверений личности не менее чем на три месяца. Президент подчеркнул, что в сложившихся условиях людям «не до бюрократических формальностей и хождений по инстанциям».
Помимо этого, глава государства предложил автоматически выплачивать максимальное пособие по безработице для тех, кто потерял работу в связи с COVID-19.
«Всем, кто потерял работу и обратился в службу занятости после 1 марта текущего года, предлагаю в апреле, мае и июне выплачивать пособие по безработице автоматически по верхней планке, которую мы уже пересмотрели в сторону увеличения, а именно в размере МРОТ — 12 тыс. 130 рублей. Прошу при этом сделать так, чтобы оформить пособие можно было бы максимально просто и необременительно, в дистанционном порядке», — подчеркнул Владимир Путин.
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