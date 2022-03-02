«Прямое внешнее управление»: Британия за четыре года потратила £61,3 млн на подготовку украинских пехотинцев

Британские военные специалисты тренировали украинскую пехоту, на что потратили £61,3 млн с 2017 по 2021 год. Всего подготовку прошли до 20 тыс. военных. Украинцев готовили на случай вооружённого конфликта с Россией, следует из документов фонда разведывательного сообщества Великобритании (CSSF). Британия прикомандировала к министру обороны Украины военного советника. Cоветы Киеву давали военспецы из США, Канады, Германии и Польши. Только в 2021 году на эти и смежные задачи выделили £16,8 млн.

21 февраля 2022 года президент России Владимир Путин заявил: США и НАТО осваивают территорию Украины как театр потенциальных военных действий. Денег на это не жалеют: как сообщал RT, Соединённые Штаты предоставили Киеву $3,3 млрд помощи за последние восемь лет, из которых больше половины — на военные цели.

Но не только США помогают Вооружённым силам Украины.

«Мы призвали другие страны также поддержать Украину, предоставить ей свою помощь», — говорил в интервью ещё 20 февраля госсекретарь США Энтони Блинкен.

Разжигание конфликта

В числе таких стран оказалась Великобритания. Фонд предотвращения конфликтов, содействия стабильности и безопасности (CSSF), спонсируемый разведывательным сообществом Великобритании, предоставил Украине £61,3 млн за четыре года (примерно 7,2 млрд рублей). Средства направлялись на борьбу с коррупцией, военную реформу и тренировки украинских военнослужащих.

Каждый год объём помощи рос. Так, с апреля 2017-го по март 2018-го на аналогичные задачи Британия выделила £13,5 млн. В 2018—2019 годах — уже £14,02 млн, в 2019—2020-м — £17,43 млн.

В 2020—2021 годах Лондон направил £16,7 млн на украинские проекты.

«Великобритания помогает Украине защищаться от внешней агрессии и сохранять территориальную целостность путём обеспечения оборонительной… подготовки Вооружённых сил Украины (ВСУ), в том числе по части логистики, медицины, ориентирования на местности и общих пехотных навыков», — говорится в отчёте CSSF о направлении денежных средств.

Под источником «внешней агрессии» Британия подразумевает Россию.

«Фонд объединил усилия различных государственных ведомств Великобритании в сфере обороны, безопасности, дипломатии и развития для оказания поддержки Украине в противодействии всему спектру российских гибридных угроз, включая пропаганду и дезинформацию. Поддержка Украины со стороны Великобритании возросла после кризиса 2014 года, — говорится в документах. — За этим последовала незаконная аннексия Крыма Россией и разжигание продолжающегося конфликта на востоке Украины».

Британия упомянула в отчёте и о своём спонсорстве мониторинговой миссии ОБСЕ, которая следит за соблюдением Минских соглашений и за нарушениями договорённостей о прекращении огня. С июля 2020 года таковых нарушений миссия насчитала 98 тыс. При этом Москва десятки раз заявляла о несоблюдении требуемых ограничений со стороны Украины.

Также на russian.rt.com «Мы не успокоимся»: как Великобритания намерена добиваться «деградации российской экономики»

Маски сорваны

Предметом беспокойства МИД России также стало присутствие западных инструкторов в Донбассе, о чём ведомство в последний раз заявляло в конце декабря прошлого года. По состоянию на февраль 2022 года на Украине присутствует не меньше 100 британских военных специалистов, сообщали СМИ. Согласно годовому отчёту CSSF, подготовку у них и их коллег прошли 19 тыс. украинских военнослужащих.

Из открытых источников известно, что британские военные специалисты тренировали в том числе и «Грузинский легион». Так называется батальон ВСУ, сформированный преимущественно из этнических грузин, которые гражданами Украины не являются. «Легион» снискал себе дурную славу: RT подробно рассказывал о том, какие методы ведения войны практиковали «легионеры». Из-за этого в 2018 году даже появилась информация, что подразделение по-тихому расформировали.

Однако 21 февраля 2022 года телеканал Euronews опубликовал кадры тренировок «Грузинского легиона». Иностранные военспецы, находившиеся на базе, скрывали лица от журналистов.

«Лицо я не показываю потому, что пара ребят, которые показали лица, оказались в разыскных списках ФСБ, — сообщил инструктор Уильям. — А я не хочу, чтобы меня пристукнули русские».

В 2014 году «Грузинский легион» принимал участие в боях за луганский аэропорт и город Счастье. Как сообщил советник главы МВД республики Виталий Киселёв, 24 февраля Счастье перешло под контроль ЛНР.

Британские военные специалисты оставались на Украине как минимум до 12 февраля 2022 года, по словам замминистра обороны Великобритании.

Также на russian.rt.com Глава британского Минобороны пригрозил «пнуть» Россию

Удалённый доступ

Согласно документам, в украинском Минобороны также создана специальная структура «советника по обороне».

«Великобритания поддерживает оборонную реформу, предоставляя Украине консультативную поддержку на высшем уровне через нашего специального советника по вопросам обороны, прикомандированного к МО Украины, и через нашего представителя в Консультативном совете по оборонной реформе», — указано в отчёте.

Консультативный совет по оборонной реформе создан в системе украинских ВСУ в 2016 году. Он является международным консультативным органом высшего уровня на Украине и подчиняется непосредственно министру обороны и начальнику Генерального штаба Украины. В него входят эксперты высшего уровня из Великобритании, США, Канады, Германии, Польши и Литвы.

globallookpress.com

© Serhii Hudakukrinform

Они предоставляют стратегические рекомендации по институциональной реформе Вооружённых сил Украины. Ответственными за реализацию этого направления указаны Минобороны Великобритании и представители НАТО.

На работу военных консультантов в 2020—2021 годах было выделено £1,63 млн.

25 февраля перед заседанием Совбеза президент Владимир Путин заявил о роли иностранных советников, которые научили украинских военнослужащих размещать установки массового залпового огня в городской застройке.

«Они планируют вызвать ответный огонь российских ударных комплексов по жилым кварталам. По сути, они действуют как террористы — прикрываются людьми в надежде затем обвинить Россию в жертвах среди мирного населения, — сообщил президент России. — Достоверно известно, что всё это происходит по рекомендации иностранных консультантов».

Сотрудник Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер указывает на прямую роль иностранных советников в управлении украинской армией.

«Такие советники имеют доступа к секретной документации. То есть представители других стран могут осуществлять прямое внешнее управление, — отметил в разговоре с RT Брутер. — Это означает, что фактически украинской армией можно управлять, не имея отношения к украинской армии».

Отвлекающий манёвр

Согласно документам CSSF, Украина остаётся «важным фактором безопасности» Европы и Великобритании. Она имеет стратегическое значение для долгосрочной безопасности, «стабильности и процветания Европы и интересов Великобритании».

В Украину вкладывают много денег, потому что она остаётся сдерживающим Россию фактором, уточняет Брутер. Причём сама Украина Западу не нужна.

«Украинская армия, как и весь украинский кризис, имеет один и только один смысл: это очень эффективное средство сдерживания России, — считает Брутер. — Запад, помогая Украине, в сущности, никакого отношения к Украине не имел и не имеет. Мы видим, что он отказывается её защищать, но при этом нагружает техникой, вооружением и готовит личный состав».

Но главное, отмечает Брутер, в том, что Россия в своей внешней политике постоянно вынуждена отвлекаться на решение проблем с Украиной.

«С точки зрения сдерживания России это очень эффективный приём, а то, что он застрял на такое время, показывает, насколько эффективный, — продолжает Брутер. — Мы постоянно вынуждены были отвлекаться на эту тематику, не имея позитивного выхода из сложившейся ситуации».

Итоговой целью, пишут авторы британских отчётов, программа ставит перед собой «повышение готовности Украины к возможному воссоединению с Донбассом и улучшению сосуществования людей по обе стороны линии соприкосновения».

Однако события последних дней показали: усилия иностранных специалистов привели к противоположному итогу.

Фонд CSSF, публично постулирующий цели мира, на самом деле преследует цели гибридной войны, писал RT: организует информационные вбросы, тратит миллионы фунтов стерлингов на формирование негативного образа России. Ранее RT рассказывал, как CSSF через своих подрядчиков формирует нужные Западу мнения о действиях российских военнослужащих в Сирии. В частности, через него финансировался проект по информационной компрометации российских военнослужащих Aurelius, возглавляемый бывшим сотрудником MI6.

Сотрудник Института международных исследований МИД Николай Силаев был одним из ключевых участников с российской стороны в переговорах по Донбассу. 25 февраля он написал в Facebook эмоциональный пост о происходящем.

«Как человек, имеющий профессиональное отношение к международным делам, считаю, что возможности дипломатии к ночи на четверг были исчерпаны, — пишет Силаев. — Россия вела переговоры добросовестно, стараясь решить дело договорённостями, которые позволили бы не жертвовать ничьими жизнями: ни жизнями жителей Донбасса, ни жизнями российских и украинских солдат. Полагаю, лучшее, что может сделать сейчас президент Зеленский, — это отдать украинским вооружённым силам приказ сложить оружие».