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«Прямое отношение к безопасности России»: Путин призвал не допустить в РФ боевиков из Афганистана под видом беженцев

22 августа 2021, 17:25  •  67 • В мире
Президент России Владимир Путин заявил, что Москва в контакте с другими странами будет делать всё, чтобы обеспечить стабильность в Афганистане. Он также подчеркнул, что ситуация в республике имеет прямое отношение к безопасности России, и призвал не допустить в страну боевиков, которые могут попытаться проникнуть в РФ под видом афганских беженцев. Кроме того, президент подверг критике идеи Запада по размещению беженцев из Афганистана в странах Центральной Азии до получения ими виз в США и Европу.
 
AFP © Wakil KOHSAR
 

Москва в контакте с другими государствами, в том числе западными, будет делать всё, чтобы обеспечить стабильность в Афганистане. Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с представителями партии «Единая Россия».

Вместе с тем глава государства призвал не допустить в Россию боевиков из Афганистана, которые могут попытаться проникнуть в страну под видом беженцев.

«Мы очень рассчитываем и будем всё делать для того, чтобы в контакте в том числе с нашими западными партнерами обеспечить стабильность в том же Афганистане. Но мы не хотим, чтобы у нас хоть в чём-то повторилось то, что было в 1990-х и середине 2000-х годов. Тогда у нас фактически шли боевые действия на Северном Кавказе. Эти ужасы, которые мы видим на территории Афганистана, — эти ужасы были у нас, всё это было не так давно», — заявил он.

Президент подчеркнул, что сейчас «известные проблемы есть, но это несопоставимо с тем, что было раньше».

«Мы почему Сирией занимаемся? Именно чтобы не допустить того, чтобы Сирия превратилась в какое-то подобие Афганистана, чтобы это было рассадником терроризма», — подчеркнул российский лидер.

Кроме того, президент подверг критике идеи Запада по размещению беженцев из Афганистана в странах Центральной Азии до получения ими виз в США и Европу.

«Значит, в эти страны можно направлять без виз, к нашим соседям, а к себе брать без виз не хотят? Это что за такой унизительный какой-то подход к решению этого вопроса?» — заявил Путин.

Эта проблема, отметил Путин, будет обсуждаться на саммите ОДКБ и на других площадках, а Россия находится в постоянном контакте с партнёрами из среднеазиатских республик, с которыми у России «есть общие границы, но нет визовых ограничений».

«Представьте себе: в любую из этих стран въехали беженцы, кто среди этих беженцев, откуда мы знаем? Их могут быть тысячи, а то и сотни тысяч, а, может быть, и миллионы. И что мы будем с этим делать?» — обратил внимание Путин.

Он подчеркнул, что ситуация в Афганистане имеет прямое отношение к безопасности России, а также назвал обеспечение национальной безопасности одной из важнейших и приоритетных задач, в том числе для Министерства иностранных дел.

В свою очередь глава МИД Сергей Лавров заявил, что представители движения пока придерживаются своих заявлений об окончании боевых действий, амнистии причастных к конфликту и необходимости общенационального диалога для формирования инклюзивных органов власти.

«В частности, вчера уже начаты были контакты с бывшим президентом Афганистана Хамидом Карзаем, с руководителем Высшего совета по национальному примирению Абдуллой Аблуллой и даже там на севере, в Панджшерском ущелье, где таджикские лидеры объявили, что продолжат противостоять талибам — даже первые сегодня сообщения были о том, что и с ними налажены контакты», — отметил Лавров.

По его словам, это принципиально важно для России с точки зрения безопасности её центральноазиатских союзников.

Ситуация в Афганистане

 

Как сообщил телеканал Al Arabiya со ссылкой на представителя НАТО, за последние семь дней в кабульском аэропорту и его окрестностях во время эвакуации погибли по меньшей мере 20 человек.

В свою очередь радикальное движение «Талибан»* возложило ответственность за беспорядки в международном аэропорту Кабула на США. Представитель талибов также заявил, что движение хотело бы получить от международных сил «чёткие разъяснения в отношении плана выхода иностранных войск из Афганистана».

Как отмечает ТАСС, порядок в аэропорту сейчас обеспечивают военные из США, Великобритании и Турции. Улететь из страны, по сообщениям СМИ, пытаются тысячи людей.

Для разгона толпы на взлётно-посадочной полосе военные применяли слезоточивый газ и стреляли в воздух. 

Кроме того, по данным Reuters, талибы также стреляли в воздух и использовали дубинки, чтобы выстроить людей в упорядоченные очереди возле аэропорта.

Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова обратила внимание на неспособность ряда стран Запада наладить вывоз из Афганистана своих дипломатов, военнослужащих и гражданских лиц и сообщила, что Россия готова предоставить услуги своей гражданской авиации для обеспечения перелёта «любого количества афганских граждан, включая женщин и детей, в любые зарубежные страны, которые проявят интерес по их приёму и размещению».

  • AFP
  • © Wakil KOHSAR

Тем временем талибы заявили, что освободили 350 человек из тюрем, которые были созданы ими на территории южной афганской провинции Гильменд. Кроме того, по словам представителей движения, в воскресенье были освобождены 145 бойцов афганских сил специального назначения, которые удерживались радикалами в провинции Герат.

«Талибан» также сообщил, что министр иностранных дел прежнего правительства Афганистана Мохаммад Ханиф Атмар вернётся в страну. По словам талибов, они также ведут переговоры с другими бывшими официальными лицами афганских властей по поводу их возвращения и проводят встречи со всеми сторонами «с целью формирования правительства с широким представительством».

Напомним, 16 августа представители «Талибана» объявили об окончании войны в Афганистане. Ранее они заняли столицу государства Кабул и заявили, что республика целиком находится под их контролем. Президент Афганистана Ашраф Гани бежал из страны. Свои действия он объяснил тем, что «не хотел стать причиной кровопролития в столице».

* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.

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