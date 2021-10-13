Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Украинцы сбили самолёт с десятками пассажиров и свалили вину на Россию. История ...
Китаевед оценил визит замгоссекретаря США Нуланд в Россию: "Получат по двум...
Зеленский готовит Украину к тому, на что не решался даже Порошенко – эксперт
"Он всем отомстит": кто и зачем свалил канцлера-вундеркинда
Главная / Политика

Прямое обвинение из Турции: Россия и США не сдержали своё слово - Чавушоглу

13 октября 2021, 21:35  •  23 • Политика
Турецкий министр Мевлют Чавушоглу назвал Россию и США ответственными за нападения курдов на Турцию в Сирии.
Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу обвинил Россию и США в том, что они не зачистили север Сирии от курдских вооруженных формирований. По словам министра, из-за этого Турция подвергается обстрелам со стороны террористов.
Речь идёт о сирийских курдах, под предлогом защиты которых США удерживают сирийские нефтяные поля и воруют принадлежащие стране ресурсы. В Турции считают курдские вооружённые формирования частью Рабочей партии Курдистана – признанной в стране террористической организацией.
Турецкий министр заявил, что в последнее время атаки со стороны сирийских курдов ощутимо усилились. По словам Чавушоглу, курды ведут обстрелы турецкой территории с расстояния примерно 30 километров.
У нас есть договоренность с РФ и США, что они удалят террористов от наших границ минимум на 30 километров. Но они не сдержали свои слова,
- выступил с обвинениями глава МИД Турции.
Ранее с заявлениями по поводу атак сирийских курдов выступил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Он сказал, что чаша терпения Турции была переполнена, и пригрозил, что Анкара решит вопрос с курдами самосточятельно.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники





23
Источник
Похожие новости
13 октября 2021, 00:35
Британские журналисты челом бьют: Русские, простите, это была ложь
13 октября 2021, 00:35
"Половина армии сразу перейдёт к России": Болгарские читатели о "победном" плане Украины
13 октября 2021, 06:25
Госдеп попытался прогнуть под себя русских дипломатов. Но просчитался
13 октября 2021, 10:30
Медведев находится на грани отчаяния из-за своего положения - эксперт
13 октября 2021, 08:10
Ленинграда и Крыма мало? Эксперт из США придумал новую блокаду для русских. С помощью НАТО
13 октября 2021, 16:20
Катастрофа для Лукашенко: Путин отказался ехать в Минск
Новости партнеров
 
Выбор дня
13 октября 2021, 00:35
Британские журналисты челом бьют: Русские, простите, это была ложь
13 октября 2021, 00:35
"Половина армии сразу перейдёт к России": Болгарские читатели о "побед...
13 октября 2021, 06:25
Госдеп попытался прогнуть под себя русских дипломатов. Но просчитался
13 октября 2021, 10:30
Медведев находится на грани отчаяния из-за своего положения - эксперт
13 октября 2021, 08:10
Ленинграда и Крыма мало? Эксперт из США придумал новую блокаду для русских. С помощью...
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
11 октября 2021, 04:50
"Даже рубля не вложат": Военкор раскрыл схему наживы Узбекистана на русской земле
08 октября 2021, 01:00
Вопрос Соловьёва поставил американского журналиста в тупик: "Что случилось с теми людьми?"
07 октября 2021, 00:30
Посол России предупредил Польшу и ЕС, чем закончатся "газовые" обвинения
13 октября 2021, 00:35
Британские журналисты челом бьют: Русские, простите, это была ложь
12 октября 2021, 01:50
Захарова иронично поблагодарила Нуланд за троллинг
11 октября 2021, 07:10
Нардеп: Зеленский уже готов на всё ради налаживания отношений с РФ
11 октября 2021, 03:05
Украинцы сбили самолёт с десятками пассажиров и свалили вину на Россию. История повторяется
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.