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Прямое обвинение из Турции: Россия и США не сдержали своё слово - Чавушоглу
13 октября 2021, 21:35 • 23 • Политика
Турецкий министр Мевлют Чавушоглу назвал Россию и США ответственными за нападения курдов на Турцию в Сирии.
Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу обвинил Россию и США в том, что они не зачистили север Сирии от курдских вооруженных формирований. По словам министра, из-за этого Турция подвергается обстрелам со стороны террористов.
Речь идёт о сирийских курдах, под предлогом защиты которых США удерживают сирийские нефтяные поля и воруют принадлежащие стране ресурсы. В Турции считают курдские вооружённые формирования частью Рабочей партии Курдистана – признанной в стране террористической организацией.
Турецкий министр заявил, что в последнее время атаки со стороны сирийских курдов ощутимо усилились. По словам Чавушоглу, курды ведут обстрелы турецкой территории с расстояния примерно 30 километров.
- выступил с обвинениями глава МИД Турции.
Ранее с заявлениями по поводу атак сирийских курдов выступил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Он сказал, что чаша терпения Турции была переполнена, и пригрозил, что Анкара решит вопрос с курдами самосточятельно.
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