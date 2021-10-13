Прямое обвинение из Турции: Россия и США не сдержали своё слово - Чавушоглу

Турецкий министр Мевлют Чавушоглу назвал Россию и США ответственными за нападения курдов на Турцию в Сирии.

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу обвинил Россию и США в том, что они не зачистили север Сирии от курдских вооруженных формирований. По словам министра, из-за этого Турция подвергается обстрелам со стороны террористов.

Речь идёт о сирийских курдах, под предлогом защиты которых США удерживают сирийские нефтяные поля и воруют принадлежащие стране ресурсы. В Турции считают курдские вооружённые формирования частью Рабочей партии Курдистана – признанной в стране террористической организацией.

Турецкий министр заявил, что в последнее время атаки со стороны сирийских курдов ощутимо усилились. По словам Чавушоглу, курды ведут обстрелы турецкой территории с расстояния примерно 30 километров.

У нас есть договоренность с РФ и США, что они удалят террористов от наших границ минимум на 30 километров. Но они не сдержали свои слова,

- выступил с обвинениями глава МИД Турции.

Ранее с заявлениями по поводу атак сирийских курдов выступил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Он сказал, что чаша терпения Турции была переполнена, и пригрозил, что Анкара решит вопрос с курдами самосточятельно.