Прямое неподчинение: Зеленский призвал привлечь Климкина к дисциплинарной ответственности

Президент Украины Владимир Зеленский призвал привлечь главу МИД страны Павла Климкина к дисциплинарной ответственности. Согласно позиции администрации, министр иностранных дел нарушил законодательство, не проинформировав лидера государства об ответе Киева на ноту Москвы по задержанным в РФ украинским морякам. Источник RT в МИД Украины указывает, что Климкин не собирается считаться с Зеленским и не доверяет ему. Собеседники RT в партиях Рады убеждены, что внутриполитический конфликт подрывает репутацию Украины. Как полагают эксперты, таким образом министр специально старался показать, что президент никак не контролирует правительство. Отметим, что в понедельник, 1 июля, сам Климкин заявил, что уходит в «политический отпуск».

Президент Украины Владимир Зеленский потребовал привлечь министра иностранных дел страны Павла Климкина к дисциплинарной ответственности. Причиной недовольства главы государства стал тот факт, что его не проинформировали об ответе на ноту МИД России по украинским морякам. Соответствующее письмо направлено главе кабмина Украины Владимиру Гройсману.

«Учитывая, что министр иностранных дел Украины лично несёт ответственность за состояние дел в порученной ему сфере, считаю необходимым поставить вопрос о проведении дисциплинарного производства в отношении министра иностранных дел Украины Павла Климкина, о результатах которого проинформировать», — приводит сайт президента Украины слова Зеленского.

Согласно положению о Министерстве иностранных дел Украины, Климкин был обязан проинформировать Зеленского о подобном событии, подчеркнул руководитель офиса президента Андрей Богдан. Он также напомнил, что именно глава государства отвечает за внешнюю политику Украины — это закреплено в Конституции страны.

При этом ранее, 27 июня, Зеленский уже отмечал, что не видел ответа Украины на ноту российского МИД.

«Я, президент Украины, напоминаю всем, особенно господину Климкину, что в глаза не видел нашего ответа на ноту России. Потому что господин Климкин не считает необходимым обсуждать такие вопросы с президентом Украины», — заявил Зеленский.

Он также рассказал, что вынужден узнавать новости о действиях Киева на международной арене из интернета.

Как отметил источник RT в МИД Украины, Климкин не доверяет Зеленскому, а потому не консультировался с ним.

«Диалога между ними фактически нет. Поэтому Климкин и отправил ноту протеста Министерству иностранных дел России, поскольку не доверяет новому президенту Украины. Это саботаж, и такого я на Украине не припомню. Нельзя игнорировать мнение главы государства, которого выбрало большинство населения страны», — сказал источник.

«Политический отпуск»

В понедельник, 1 июля, Климкин заявил, что уходит в «политический отпуск». Глава внешнеполитического ведомства отметил, что будет пытаться собрать политическую команду.

«Важно, что мы не попали в российскую ловушку. Но считаю, что внутренние дискуссии должны нас усиливать, а Россию — ослаблять. Поэтому принял решение уйти в политический отпуск. Будет время на создание настоящей команды», — написал он в Facebook.

Фактически Климкин создал ситуацию, в которой Зеленский предстал президентом, не способным контролировать внешнеполитические процессы, отметил в разговоре с RT профессор РУДН, политолог Юрий Почта.

«Зеленский в данном случае, ведя эту забавную борьбу со своим министром иностранных дел, оказывается человеком, который не знает, что происходит, какие серьёзные, очень важные документы приходят в МИД. Климкин грубо заявляет, что не нуждается в советах президента, как ответить на конкретную ноту. Это бунт, такая контрреволюция после выборов», — подчеркнул эксперт.

«Мнение Зеленского можно игнорировать»

Напомним, 25 июня МИД России направил ноты в Международный трибунал по морскому праву и в посольство Украины. В документах отмечалось, что, согласно российскому законодательству, Киев может использовать определённые инструменты для освобождения своих моряков.

В ноябре прошлого года 24 военнослужащих Украины были задержаны во время попытки незаконного пересечения границы России в районе Керченского пролива.

Климкин заявил, что, действуя согласно российскому законодательству, Киев фактически признаёт принадлежность Крыма России, а потому эти возможности Украина использовать не намерена.

«В этой ноте россияне пытаются заставить нас признать судебное преследование, которое ведётся против наших моряков, а косвенно и оккупацию Крыма, а также требуют действовать в соответствии с уголовно-процессуальным законодательством России. Так не будет», — написал глава МИД в Facebook.

Руководитель офиса президента Украины отметил, что, хотя это предложение и было неприемлемым для Киева, необходимо вести переговоры с Москвой для поиска компромиссных решений.

«Кроме процедуры, которую предлагает Российская Федерация и которая не является приемлемой для Украины, существуют другие процедуры. В переговорном процессе можно достичь компромисса и вернуть наших граждан на Украину», — сказал Андрей Богдан.

В данном случае Климкин стремился продемонстрировать Зеленскому, что он не обладает серьёзным политическим весом, убеждён украинский политолог и экономист Александр Дудчак.

«Климкин хочет показать, что мнение Зеленского можно игнорировать, что власть его условна, что он не способен реализовывать свои идеи на практике и госструктуры, которые должны работать в связке с президентом, могут не обращать внимания на его требования», — сказал он RT.

Дудчак подчеркнул, что на данный момент у Зеленского не хватает «рычагов давления на органы государственной власти и госаппарат».

«Судьба украинских моряков никого не волнует»

С позицией Зеленского в политических кругах Украины на данный момент не считаются, отметил в беседе с RT представитель партии «Самопомощь».

«С мнением нового президента не считаются ни в парламенте, ни в кабинете министров. Саботаж со стороны Министерства иностранных дел говорит о предвыборной гонке на Украине, где стоит задача снизить рейтинг партии Зеленского. Судьба украинских моряков, как и имидж Украины, где вообще возможно такое, никого не волнует», — подчеркнул источник.

При этом из-за внутриполитического конфликта страдает репутация Украины, убеждён собеседник RT из партии «Батькивщина».

«Речь идёт о жизни и здоровье граждан Украины, моряков, которых ждут дома. Но они стали заложниками конфликта внутри страны. Как на это должны посмотреть российские чиновники? Может, просить дополнительные подписи президента и премьера? У российских чиновников есть хороший повод посмеяться над нами. Украина снова выставила себя в негативном свете», — сказал представитель партии.

По мнению источника RT в Радикальной партии Украины, если Зеленский сможет добиться успехов в установлении мира и переговорах с Россией, то встанет вопрос, почему его предшественник на этом посту Пётр Порошенко не смог достичь таких результатов. Именно поэтому политические круги Украины мешают президенту реализовывать свою политику, считает собеседник.

В Совфеде назвали самую большую ошибку Украины во внешней политике «Отводить войска — зло, провести переговоры с Россией — тоже. В обществе специально поднимается истерика, поскольку мир не выгоден никому. Если на востоке страны перестанут стрелять, то вопросы начнут задавать уже Петру Порошенко. Почему Зеленскому удалось сделать то, что его предшественник не смог выполнить за пять лет?» — подчеркнул представитель партии.

Стоит отметить, что на данный момент в Раде нет партии Зеленского «Слуга народа». Президент принял решение о досрочном роспуске парламента и назначил перевыборы на 21 июля. На данный момент за партию главы государства готовы отдать свои голоса 45% украинцев, тогда как ближайший конкурент — «Оппозиционная платформа — За жизнь» — может рассчитывать лишь на 12%. Об этом свидетельствуют результаты социологического исследования группы «Рейтинг», проведённого с 20 по 24 июня среди 2 тыс. украинцев.

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«Не защищают интересы Украины»

Зеленский уже пытался уволить членов кабмина, работавших с Порошенко. Помимо Климкина, речь шла также о главе Минобороны Украины Степане Полтораке и главе СБУ Василии Грицаке. Чиновники и сами обращались в Раду с просьбой освободить их от должностей, а Зеленский призвал депутатов их поддержать.

Однако Рада проголосовала против предложения Зеленского уволить чиновников, а также не согласилась принимать их добровольную отставку.

Как отметил Андрей Богдан, Зеленский продолжит добиваться отставки Климкина и других чиновников.

«Сейчас некоторые министры, Верховная рада ведут политическую деятельность, а не защищают интересы Украины и наших граждан. Поэтому мы сегодня будем обращаться в парламент по изменению кадров и назначения тех, которым доверяет президент, а также о привлечении к дисциплинарной ответственности министра иностранных дел за те действия, которые прямо противоречат действующему законодательству», — приводятся слова президента Украины на его официальном сайте.

Противостояние Зеленского и сторонников Порошенко, которые пока остаются во власти, осложнено тем, что у последних сохраняются государственные и финансовые ресурсы, отметил Почта.