«Прямое нарушение обязательств»: в Москве отреагировали на отказ США выдать визы части делегации РФ в ООН

США нарушили свои прямые международные обязательства, не выдав визы российским делегатам, направлявшимся на сессию Генассамблеи ООН в Нью-Йорк. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. В Совфеде сообщили, что руководство ООН должно соответствующим образом ответить на шаг Вашингтона. Официальный представитель МИД России Мария Захарова подчеркнула, что этот инцидент будет ставиться на обсуждение в ходе сессии ГА, а также станет центральной темой разговора на встрече министра иностранных дел Сергея Лаврова и госсекретаря Майка Помпео.

Соединённые Штаты отказали в выдаче виз нескольким членам российской делегации, направлявшейся в Нью-Йорк для участия в сессии Генассамблеи ООН.

Как подчеркнул пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, таким образом США напрямую нарушили свои международные обязательства.

«Это прямое нарушение международных обязательств Вашингтона. Речь не идёт о двустороннем визите, речь идёт о визите российской делегации на Генассамблею ООН. Америка предоставляет свою территорию штаб-квартире ООН, и фактически единственное, что вправе сделать Америка, это ограничить, например, пребывание членов российской делегации одним городом Нью-Йорк», — сказал он.

Песков не исключил «жёсткой реакции» со стороны России и ООН. «Это, безусловно, требует достаточно жёсткой реакции со стороны Москвы, с нашей стороны. И не менее жёсткой реакции, по нашему убеждению, со стороны ООН, потому что ситуация непосредственно касается Организации Объединённых Наций и её штаб-квартиры», — добавил пресс-секретарь главы государства.

74-я сессия Генеральной ассамблеи ООН будет проходить в Нью-Йорке 24—30 сентября.

В американском посольстве комментировать инцидент отказались, заявив, что это «частные случаи» подачи заявок.

Уже не в первый раз в этом году США не пустили в страну российских дипломатов для участия в сессии ООН. Так, в мае нескольким членам делегации из РФ не дали работать в подготовительном комитете конференции участников Договора о нераспространении ядерного оружия.

А в апреле американское посольство отказало в визе доктору биологических наук Дмитрию Поклонскому, который, будучи экспертом-консультантом Генсекретаря ООН от России, должен был выступить в Совбезе с докладом по инциденту в сирийском городе Дума.

Заседание Генеральной Ассамблеи ООН

Reuters

© Carlo Allegri

Выражен протест

Россия поднимет этот вопрос в ходе сессии Генассамблеи, заверил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.

«Разумеется, тема будет заострённо ставиться в ходе текущей сессии Генассамблеи, в ходе нынешней недели высокого уровня», — приводит его слова РИА Новости.

Рябков также сообщил, что в МИД был вызван заместитель посла США в России. Ему был выражен «решительный протест» и передана дипломатическая нота. Замминистра подчеркнул, что Соединённые Штаты пренебрегают своими обязательствами, которые должны неукоснительно соблюдать как страна, где находится штаб-квартира ООН.

«Невольно задаёшься вопросом, не стоит ли подумать над переносом некоторых мероприятий, проводимых по линии ООН, с территории США в какие-то другие места, где отношение к деятельности ООН — универсальной структуры, которая занимается всем комплексом проблем, стоящих перед человечеством... более лояльно», — добавил Рябков.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова подчеркнула, что отказ в визах — это проявление неуважения к членам ООН со стороны Соединённых Штатов.

«Ряд членов официальной российской делегации не получили американскую визу для участия в ГА ООН. Это возмутительный пример неуважения Соединёнными Штатами Америки членов ООН, а также невыполнения своих обязательств в качестве страны, принимающей у себя всемирную организацию», — написала она в Facebook.

Захарова также сообщила, что на предстоящей в Нью-Йорке встрече министра иностранных дел России Сергея Лаврова и госсекретаря США Майка Помпео этот инцидент станет «центральной темой разговора».

Формальными причинами, по которым США отказали в визах российским делегатам, стали якобы технические проблемы и неверные сроки подачи документов, добавила Захарова. Однако она отметила, что все бумаги подавались в соответствии с рекомендациями диппредставительств или даже заранее.

«Американская сторона якобы ссылается на технический характер проблемы, на сроки подачи документов и т. д. Это не так. Документы подавали в те сроки, которые были указаны самими американскими дипломатами. Документы, которые сдавали для оформления раньше (за пару месяцев до вылета) были возвращены с формулировкой «рано сдали». Что-то у ребят сломалось капитально», — констатировала дипломат.

«Беспрецедентная ситуация»

Всего в визах отказали десяти россиянам — членам делегации и тем, кто их сопровождает. Об этом RT рассказал глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачёв, которому также не выдали визу.

«Это совершенно беспрецедентная ситуация, она ничем не спровоцирована, она носит вызывающий характер, она создаёт реальные проблемы для полноценной работы российской делегации на сессии Генассамблеи. И она, разумеется, должна быть соответствующим образом оценена международным сообществом, руководством ООН», — подчеркнул Косачёв.

Он также сообщил, что продолжатся консультации по вопросу об ответных шагах России, и подчеркнул, что «лично убеждён в том, что они обязательно должны последовать».

«Американской стороне подобного рода провокации никоим образом не должны сходить с рук», — считает Косачёв.

Косачёв об отказе США выдать визы части российской делегации

Осудили отказ в выдаче виз и в нижней палате российского парламента. Зампред Госдумы Пётр Толстой так прокомментировал позицию Соединённых Штатов: «Американцы считают эту организацию своей домашней. Они не понимают разницы между международным статусом ООН и непосредственно территорией США. Это для них такой домашний кинотеатр, в котором проигрывают разные фильмы, и они свободны в том, кого туда пускать, а кого не пускать».

То, что Вашингтон политизированно подходит к вопросу допуска иностранных делегатов, в разговоре c RT отметил и профессор кафедры сравнительной политологии РУДН Юрий Почта.

«США — страна с очень жёстким идеологическим климатом, и они очень часто в зависимости от своих предпочтений и убеждений кого-то пускают, а кого-то не пускают в ООН. Хотя они должны пускать всех дипломатов», — подчеркнул эксперт.