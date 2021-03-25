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Прямое нападение на суверенитет ЕС: евродепутат выступила против санкций США по "Северному потоку-2"
25 марта 2021, 11:45 • 65 • Политика
Евродепутат направила обращение к Еврокомиссии. В нём напоминается, что США, согласно оборонному бюджету 2021 года, планируют ужесточить санкции против компаний, участвующих в строительстве газопровода.
О необходимости противостоять введённым США санкциям против строительства газопровода "Северный поток - 2" и защиты экономических интересов ЕС заявила депутат Европарламента от Франции Матильда Андруэ.
Член фракции "Идентичность и демократия" направила обращение к Еврокомиссии. В нём евродепутат напоминает, что США, согласно оборонному бюджету 2021 года, планируют ужесточить санкции против компаний, участвующих в строительстве газопровода. По её словам, расширен список компаний, предоставляющих корабли для проекта.
Из-за санкций США из 120 фирм из Европы, участвующих в проекте, некоторые вынуждены были покинуть проект. Евродепутат подчёркивает, что Вашингтон действует в нарушение международного права, а введение рестрикций является "прямым нападением на экономические интересы и национальный суверенитет" стран ЕС.
Андруэ призвала Еврокомиссию принять конкретные шаги по борьбе с ограничениями США.
Евродепутат напомнила, что с осуждением односторонних санкций США в 2020 году выступил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.
"Северный поток - 2" призван поставлять газ из России в Германию по дну Балтийского моря.
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