«Прямое давление и угрозы»: МИД призвал международное сообщество отреагировать на притеснение журналистов на Украине

МИД России осудил притеснение журналистов на Украине и призвал мировое сообщество отреагировать на заявление сотрудницы РИА Новости Ирины Высокович. По словам корреспондента, в Херсоне её задержали сотрудники СБУ, отвезли на допрос, а затем пытались завербовать. Пока этот инцидент остался без внимания крупнейших западных СМИ, а также международных профессиональных организаций. Кроме того, российские дипломаты требуют снять обвинения с главы портала «РИА Новости Украина» Кирилла Вышинского, арестованного 17 мая.

Министерство иностранных дел России призвало международные структуры и мировое сообщество дать оценку действиям Службы безопасности Украины (СБУ). В субботу, 2 июня, корреспондент РИА Новости в Литве Ирина Высокович сообщила о допросе и попытке украинских силовиков завербовать её, когда она приехала в Херсон, чтобы освещать процесс над главой РИА Новости Украина Кириллом Вышинским.

«Призываем профильные международные структуры и международное сообщество должным образом отреагировать на ситуацию с Высокович», — говорится в комментарии ведомства.

Как отметили российские дипломаты, инцидент в очередной раз продемонстрировал, что «свобода выражения мнения на Украине прекратила своё существование».

«Прямое давление, угрозы, провокации спецслужб, физическая расправа и политические судилища — таковы форматы взаимодействия украинского режима с журналистским сообществом», — отмечают в МИД.

Кроме того, Москва потребовала немедленно снять обвинения с Вышинского и освободить журналиста.

Напомним, 15 мая сотрудники СБУ ворвались в офис РИА Новости Украина, где в течение восьми часов проводили обыски. Также в Киеве был задержан руководитель портала Кирилл Вышинский. Его обвинили в поддержке самопровозглашённых республик Донбасса и госизмене. По данной статье он может провести в тюремном заключении до 15 лет.

17 мая журналиста арестовали на 60 дней без права на внесение залога. 1 июня суд в Херсоне отклонил апелляцию защиты на арест Вышинского. В ходе заседания он сообщил о выходе из гражданства Украины. Кроме того, его адвокат рассказал о планах обратиться в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ).

«Тотальный контроль»

Зампред комитета Госдумы по информполитике, информационным технологиям и связи Владимир Крупенников в разговоре с RT подчеркнул, что украинские власти пытаются установить тотальный контроль над информационным полем.

«Думаю, что нынешний Киев вряд ли что-то может в чувства привести. Они пытаются всю информацию взять под полный контроль. Не просто ограничиваются государственной пропагандой с навязыванием своих идей, но стараются закрыть рот любому СМИ или журналисту, которые не в их русле выступают», — подчеркнул он.

По мнению депутата, подобная борьба со свободой слова идёт вразрез с желанием Киева попасть в Евросоюз и построить демократическое общество.

«Такое ощущение, что они как раз семимильными шагами идут к построению если не фашистского, то по крайней мере тоталитарного государства, где любое инакомыслие преследуется. А люди, которые как-то по-другому освещают информацию, приравниваются к изменникам родины», — пояснил Крупенников.

Отметим, что заявление Ирины Высокович не вызвало резонанса на Западе. Пока без внимания оставили этот инцидент, в частности, такие международные профильные организации, как Комитет защиты журналистов (CPJ), «Репортёры без границ» (RSF) и Международная ассоциация по защите свободы слова.

Кроме того, как сообщает РИА Новости, по состоянию на 13:00 мск новостей, заметок или упоминаний на эту тему нет на сайтах ведущих западных СМИ. Среди них — американские газеты The New York Times, The Washington Post и The Wall Street Journal, немецкие — FAZ, Sueddeutsche Zeitung, Die Welt и Die Zeit, британские — Financial Times, The Guardian, The Telegraph и The Times.

Таким образом, сообщения о попытке вербовки сотрудниками СБУ корреспондента РИА Новости остаётся без внимания со стороны Запада уже порядка 18 часов.

«Если представить, что Россию бы обвинили в чём-то подобном, то сейчас бы всё мировое сообщество кричало: «Какой ужас!» Когда что-то происходит на Украине с журналистами, с обстрелами, с нарушениям прав человека, с политическими убийствами, мировое сообщество молчит, как будто ничего страшного не происходит. Такая политика двойных стандартов», — заключил зампред комитета Госдумы по информполитике, информационным технологиям и связи Владимир Крупенников.

Попытка вербовки

Накануне Высокович, имеющая украинское гражданство и постоянный вид на жительство в Литве, сообщила, что 1 июня сотрудники СБУ вывели её из зала заседаний апелляционного суда Херсона, где проходило слушание по делу главы портала «РИА Новости Украина» Кирилла Вышинского.

Журналистку доставили в отделение украинской спецслужбы. Там с ней в течение нескольких часов вели беседу, после чего вынудили подписать документ о готовности сотрудничать с СБУ, а также докладывать о сотрудниках РИА Новости.

«Мне сказали, что псевдоним у меня будет Мила, меня отпустят, а потом свяжутся, иначе я останусь здесь надолго. Перед тем как отпустить, меня вынудили сказать на камеру, что я не имею претензий к СБУ», — добавила она.

По словам заместителя главного редактора — директора главной дирекции информации МИА «Россия сегодня» Дмитрия Горностаева, Высокович уже вернулась в Литву, однако до сих пор находится в шоковом состоянии после случившегося.