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Прямо во время операции: Удалявшие опухоль врачи попросили пациентку... сыграть на скрипке
19 февраля 2020, 21:39 • 58 • В мире
Британские врачи провели необычное удаление опухоли мозга: прямо во время операции они разбудили пациентку и попросили её сыграть на скрипке. Оказалось, что это было необходимо, чтобы случайно не повредить важные области мозга.
Британский телеканал ITV поведал своим зрителям о необычной истории. Несколько лет назад профессиональной скрипачке Дагмар Тёрнер был поставлен диагноз - опухоль мозга. К счастью, новообразование оказалось доброкачественным, но осенью 2019 медики всё же решили удалить его.
Такие операции не являются чем-то необычным, но именно этот случай оказался уникальным. Узнав, что пациентка играет в оркестре, хирурги побоялись случайно задеть те участки мозга, которые отвечают за игру на скрипке. Чтобы активизировать их, им пришлось пробудить пациентку от наркоза и дать ей в руки скрипку.
Оставшуюся часть операции врачи провели под скрипичный аккомпанемент в исполнении пациентки. Телеканал сообщил, что операция прошла удачно, а Дагмар вернулась в оркестр уже спустя две недели.
Накануне Алла Пугачёва тоже рассказала об удалении опухоли, правда, оказалось, что опухоль Примадонне удаляли ещё 30 лет назад. Она оказалась доброкачественной. С тех пор певице запрещён общий наркоз. Поэтому пластическим хирургам приходится работать с ней под местным наркозом.
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