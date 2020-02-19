Прямо во время операции: Удалявшие опухоль врачи попросили пациентку... сыграть на скрипке

Британский телеканал ITV поведал своим зрителям о необычной истории. Несколько лет назад профессиональной скрипачке Дагмар Тёрнер был поставлен диагноз - опухоль мозга. К счастью, новообразование оказалось доброкачественным, но осенью 2019 медики всё же решили удалить его.

Такие операции не являются чем-то необычным, но именно этот случай оказался уникальным. Узнав, что пациентка играет в оркестре, хирурги побоялись случайно задеть те участки мозга, которые отвечают за игру на скрипке. Чтобы активизировать их, им пришлось пробудить пациентку от наркоза и дать ей в руки скрипку.

Оставшуюся часть операции врачи провели под скрипичный аккомпанемент в исполнении пациентки. Телеканал сообщил, что операция прошла удачно, а Дагмар вернулась в оркестр уже спустя две недели.

Накануне Алла Пугачёва тоже рассказала об удалении опухоли, правда, оказалось, что опухоль Примадонне удаляли ещё 30 лет назад. Она оказалась доброкачественной. С тех пор певице запрещён общий наркоз. Поэтому пластическим хирургам приходится работать с ней под местным наркозом.