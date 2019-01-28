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Прямо в военном госпитале: Для операции по удалению раковой опухоли жена Асада отказалась уезжать из Сирии

28 января 2019, 03:39  •  34 • В мире
Первая леди Сирии Асма Асад пережила операцию по удалению злокачественной опухоли. Ранее врачи диагностировали у нее рак молочной железы. На первом этапе жена сирийского президента прошла химиотерапию. И вот - оперативное вмешательство.
43-летней жене президента Сирии Асме Асад была сделана операция по удалению злокачественной опухоли из груди. Провели оперативное вмешательство врачи военного госпиталя.
"Операция, проведенная военными врачами, увенчалась успехом", - сообщила пресс-служба президента Башара Асада.
О страшном диагнозе, который поставили первой леди, стало известно в конце лета 2018 года. Об этом Асма сообщила сама в обращении к народу.
"Я часть народа, научившего мир стойкости, силе и противостоянию трудностям. Моя решимость проистекает из вашей решимости и стойкости всех прошедших лет", - говорилось в ее обращении в Твиттере.
Первая леди Сирии Асма Асад, которая сейчас борется с раком, в буквальном смысле заставила страну ещё раз ей рукоплескать. Отметим, что обычно именно такую реакцию вызывают публичные мероприятия.
Несмотря на свое собственное заболевание, Асма занимается благотворительностью, поддерживает сирийских женщин и детей, за что ее в народе называют "святой". В этот раз Асма Асад побывала в одной из больниц, где навещала тяжело больных детей и их мам. Она подарила слуховой аппарат одному из маленьких пациентов. "Теперь он слышит!" - воскликнула его мама.

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