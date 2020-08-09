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Прямо у российского посольства: требующие возврата Курил японцы устроили "развязную" акцию
09 августа 2020, 20:15 • 63 • Политика
Дипломатам сорвали работу
Шумную акцию устроили японцы у стен посольства РФ в Токио в воскресенье, 9 августа. Выстроившись вдоль здания, собравшиеся громко кричали, стучали и размахивали лозунгами с обвинениями против Москвы, в том числе о захвате Курил.
"Поведение участников акций носило развязный и крикливый характер", – цитирует РИА "Новости" российских дипломатов.
В дипмиссии подчеркнули, что собравшиеся не только им мешали работать, но и не давали отдохнуть в воскресенье жителям столицы Японии.
Акция ультраправых активистов была приурочена к 75-й годовщине вступления СССР в войну против Японии 9 августа 1945 года. В РФ напомнили, что Токио первый нарушил советско-японский пакт о нейтралитете и выступил на стороне Гитлера.
По итогам Второй мировой войны СССР был признан государством-победителем, а Япония – проигравшей стороной. На этом основании Курильские острова были переданы Москве. Это неоспоримый факт, который закреплен международно-правовыми документами, подчеркнули дипломаты.
Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров рассказал, на каком этапе находятся российско-японские переговоры.
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