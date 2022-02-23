Прямо под окнами посольства США: Москва наглядно показала, что своих не бросает

В Москве прошёл автопробег "Своих не бросаем" прямо под окнами посольства США. Десятки машин с флагами России и ЛДНР показали американским дипломатам, что русские думают о признании республик Донбасса.

После признания президентом России Владимиром Путиным ЛНР и ДНР в Москве состоялся автопробег "Своих не бросаем". Он прошёл прямо под окнами посольства США.

На кадрах видно, как десятки машин с развевающимися флагами России и республик Донбасса проехали по Новинскому бульвару мимо здания американского посольства. Проезжая, водители сигналили что есть сил и скандировали: "Россия! Россия!"

Напомним, что администрация США назвала признание ДНР и ЛНР "вторжением России на Украину". За это Белый дом пообещал "страшные кары", однако в итоге всё свелось к очевидным санкциям, которыми грозили уже давно.