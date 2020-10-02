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Прямиком из Донбасса: ВСУ направят в помощь Баку? Последние новости о войне в Карабахе

02 октября 2020, 14:05  •  88 • Политика
В Киеве заявили о готовности оказать военную помощь Баку. Направят ли боевиков ВСУ, находящихся в Донбассе, на новую бойню? Последние новости о войне в Карабахе.
"Украина не пройдёт мимо"
Такая фраза прозвучала в браваде соратницы президента Украины Владимира Зеленского депутата партии "Слуга народа" Людмилы Марченко. По словам политика, на сегодняшний день официальный Киев готов оказать военную помощь Азербайджану в боевых действиях в Нагорном Карабахе.
По её словам, Киев готов на разных площадках поддержать Баку.
"Это и военная поддержка, и гуманитарная всем тем, что нужно будет в будущем", - отметила она, добавив, что если "вопрос встанет остро", то "Украина мимо не пройдёт".
По словам политика, сегодня в Киеве составляют список, "что именно нужно" в помощь Баку.
Стоит отметить, что на фоне тяжёлой ситуации в украинской армии - от питания до боевой подготовки, заявление Марченко звучит если не юмористически, то цинично по отношению как к самим украинским боевикам, так и к их семьям.
Главные "миротворцы"
Соединённые Штаты Америки во время контактов с руководством Армении и Азербайджана призвали стороны прекратить боевые действия в Нагорном Карабахе.
По словам госсекретаря Штатов Майка Помпео, США хотят, чтобы стороны "дали задний ход".
"Мы считаем, что посторонним следует оставаться в стороне", - добавил он.
Очистить небо
Накануне вечером в окрестностях столицы Армении была задействована система противовоздушной обороны. В небо были выпущены ракеты из систем С-300, которые поразили несколько целей, сообщает Министерство обороны Армении.
Воздушная тревога была объявлена в Котайкской области под Ереваном. По данным Минобороны Армении, среди подбитых целей находится как минимум один беспилотный аппарат. В свою очередь жители Еревана засняли на видео вспышки от ракет в ночном небе.
За взятие стратегических высот
Президент НКР Арутюнян "присвоил высшее звание "Герой Арцаха" командиру элитной воинской части "Ехникнер" Карену Джалавяну, по его словам, за взятие стратегически важных высот.

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