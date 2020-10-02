|
Прямиком из Донбасса: ВСУ направят в помощь Баку? Последние новости о войне в Карабахе
02 октября 2020, 14:05 • 88 • Политика
В Киеве заявили о готовности оказать военную помощь Баку. Направят ли боевиков ВСУ, находящихся в Донбассе, на новую бойню? Последние новости о войне в Карабахе.
"Украина не пройдёт мимо"
Такая фраза прозвучала в браваде соратницы президента Украины Владимира Зеленского депутата партии "Слуга народа" Людмилы Марченко. По словам политика, на сегодняшний день официальный Киев готов оказать военную помощь Азербайджану в боевых действиях в Нагорном Карабахе.
По её словам, Киев готов на разных площадках поддержать Баку.
"Это и военная поддержка, и гуманитарная всем тем, что нужно будет в будущем", - отметила она, добавив, что если "вопрос встанет остро", то "Украина мимо не пройдёт".
По словам политика, сегодня в Киеве составляют список, "что именно нужно" в помощь Баку.
Стоит отметить, что на фоне тяжёлой ситуации в украинской армии - от питания до боевой подготовки, заявление Марченко звучит если не юмористически, то цинично по отношению как к самим украинским боевикам, так и к их семьям.
Главные "миротворцы"
Соединённые Штаты Америки во время контактов с руководством Армении и Азербайджана призвали стороны прекратить боевые действия в Нагорном Карабахе.
По словам госсекретаря Штатов Майка Помпео, США хотят, чтобы стороны "дали задний ход".
"Мы считаем, что посторонним следует оставаться в стороне", - добавил он.
Очистить небо
Накануне вечером в окрестностях столицы Армении была задействована система противовоздушной обороны. В небо были выпущены ракеты из систем С-300, которые поразили несколько целей, сообщает Министерство обороны Армении.
Воздушная тревога была объявлена в Котайкской области под Ереваном. По данным Минобороны Армении, среди подбитых целей находится как минимум один беспилотный аппарат. В свою очередь жители Еревана засняли на видео вспышки от ракет в ночном небе.
За взятие стратегических высот
Президент НКР Арутюнян "присвоил высшее звание "Герой Арцаха" командиру элитной воинской части "Ехникнер" Карену Джалавяну, по его словам, за взятие стратегически важных высот.
88
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
27 сентября 2020, 01:10
|
27 сентября 2020, 21:20
|
26 сентября 2020, 18:45
|
26 сентября 2020, 00:25
|
28 сентября 2020, 07:25
|
27 сентября 2020, 03:00
|
01 октября 2020, 05:05