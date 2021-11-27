"Прямая угроза": в Европе проведены ковид-аресты • 162 • Аналитика © AP Photo / Jerome Delay Сегодня утром стало известно, что из чуть более пятисот пассажиров, прилетевших этой ночью в Амстердам из ЮАР, свыше 60 заражены новым штаммом, который в пятницу вечером ВОЗ назвала "омикроном". Эту мутацию коронавируса выделили несколько дней назад, вирусологи считают, что по количеству изменений в структуре РНК возбудителя COVID-19 "омикрон" станет не только заразнее штамма "дельта", но и иммунная защита организма также может оказаться бессильной. Правда, хоть ВОЗ и попросила на том же экстренном совещании оценивать поступающую научную информацию "со спокойной головой", в Брюсселе на этот раз решили действовать стремительно, именно что на "горячую голову", не дожидаясь новой катастрофы. Еврокомиссия немедленно призвала к закрытию границ ЕС для всех типов авиасообщения со странами, находящимися в южной части африканского континента. И это было сделано тут же. Да, с оговорками, что пока на "несколько дней", но Париж и Рим тут же закрыли аэропорты на замок. В Германии, где в субботу утром был выявлен первый зараженный новым штаммом (им оказался житель земли Гессен), Берлин разрешил вывезти из стран южной Африки лишь собственных граждан, подвергнув их немедленной проверке на вирусоносительство непосредственно в воздушных гаванях по прибытии. И эти действия федеральное правительство предпринимает в момент, когда были выявлены новые свыше 67 тысяч инфицированных – пока еще штаммом "дельта". Тех, кто успел прилететь, проверяют на вирусоносительство без всяких исключений, ссылок на неприкосновенность частной жизни и персональных данных, и при подозрении на наличие нового штамма сажают на двухнедельную изоляцию, как это и произошло в Амстердаме. Зараженные лишены или будут лишены любой свободы передвижения, они не имеют права покидать гостиничный номер, еду им будут приносить облаченные в СИЗ сотрудники отеля. Европейский центр по предупреждению и контролю за заболеваниями уже сообщил, что страны-члены ЕС обязаны (глагол употреблен именно в этой модальности) принимать самые жесткие меры, чтобы не позволить "омикрону" расползтись по территории сообщества. И если это предупреждение еще не дошло до ушей тех, кто по-прежнему считает, что его здоровье – его личная проблема, и что его тело – это его дело и ничье больше, французское правительство добавило огоньку и разместило в социальных сетях видеоролик о том, что происходит в реанимационном отделении парижской больницы Биша (Bichat). Завотделением профессор Жан-Франсуа Тимзит ведет экскурсию по палатам и весьма буднично комментирует, что среди тех, кто лежит в так называемой прон-позиции (на животе) и чье уход и лечение (на каждого пациента) требует не менее четырех медиков в круглосуточном режиме, нет ни одного вакцинированного, а летальность среди тех, кто сюда попадает, составляет примерно 30 процентов. Скажем иначе – каждый третий, кто считал, что его здоровье – его забота, и за кем денно и нощно наблюдают и кого денно и нощно лечат, отправляется на тот свет. Точка зрения месье Тимзита теми, кто сегодня уже вышел на улицы европейских городов, чтобы вновь прокричать о нарушении прав и свобод, очевидно, не разделяется, но вместе с тем, гарантий, что эти манифестанты не окажутся на койке в той самой прон-позиции, нет никаких. Что тоже следует здесь заметить - за ними будут ухаживать вчетвером, а то и впятером, чтобы не дать пополнить макабрическую статистику: предложившая "не принимать быстрых и резких решений" ВОЗ предрекла той же Европе еще до обнаружения "омикрона" от полумиллиона до семисот тысяч новых летальных исходов от COVID-19 в течение этой зимы. При всей тревожности перспектив новой, уже шестой волны заражений, которая может принести новый штамм, при абсолютной пока неизвестности, будут ли одобренные в ЕС четыре вакцины эффективны против заражения "омикроном", одно обстоятельство яснее ясного: пандемия, как война, проявила и в людях, и в правительствах, и в социумах, и в профессиональных сообществах, как самое худшее, так и самое лучшее. Мы видели (и видим до сих пор) апломб и высокомерие одних и бескорыстие и желание прийти на помощь других. Мы видели и видим, как бюрократические процедуры и манипуляции сознательно (и эта формулировка не может быть точнее) тормозят возможности объединения усилий для борьбы с пандемией. Мы видели и видим самоотверженность и чувство долга одних и махровый эгоизм и хайпожорство (и это слово аптекарски точно обозначает поведение на шабаше антипрививочников) других. Мы все - без исключения, изъятия, без географических и прочих границ - становимся свидетелями настоящей битвы, цена победы в которой – спасенные жизни. То, что начинается новый этап войны, для специалистов очевидно – в самом штамме обнаружено до полусотни мутаций, больше половины из которых – тридцать – приходится на тот самый шиповой белок, который и позволяет вирусу проникнуть в носоглотку, и там закрепиться. Кто победит в этой новой схватке - наука или мракобесие, эгоизм или солидарность, политиканская конъюнктура или понимание, что перед врагом лучше сплотиться, пока предсказать невозможно. Исторический опыт, единственное, на что сейчас можно опираться, говорит о том, что разум верх одерживает, но цену за это он назначает в жизнях. Лучше будет для всех, если те, кто принимают решения по обеим берегам Атлантики, поймут это раньше, чем придется рассчитываться по этим страшным векселям. Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники







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