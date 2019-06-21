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Прямая линия: За что стыдно Владимиру Путину?
21 июня 2019, 00:09 • 80 • Политика
В ходе очередной прямой линии президент России Владимир Путин не только ответил на большое количество вопросов населения, но и поделился сокровенным
Автор:
Афанасьев Андрей
Прямая линия с Владимиром Путиным затронула множество вопросов, касающихся в первую очередь жизни внутри нашей страны. Больше всего внимания было уделено вопросам так называемого социального блока.
Люди жалуются на низкий уровень зарплат и пенсий, в некоторых регионах наблюдается недостаток мест в школах и детских садах. Как и ожидалось, говорили об экологии, которая за последние годы стала одной из самых горячих внутриполитических тем. Вопрос на эту тему задала 15-летняя блогер Екатерина Адушкина.
Глава государства отметил, что проблема растущих объёмов мусора зрела ещё с советских времён, и решать её нужно как на федеральном, так и на региональном уровне. Отдельно была затронута и проблема предоставления российского гражданства соотечественникам из-за рубежа. Вопрос подняла многодетная семья беженцев из Донбасса, проживающая сейчас в Татарстане. Владимир Путин заявил, что уже знает, что
«Рустам Нургалиевич (Минниханов – президент Татарстана – прим. Царьграда) слышит, – продолжил Путин. – Мы с ним поговорим, что нужно сделать, для того чтобы в вашем конкретном случае решить этот вопрос, и как можно быстрее. В отношении вашей семьи и семьи ваших родственников решение будет принято быстро, а в целом посмотрим, какие нужно внести изменения в нормативную базу, для того чтобы и для других граждан Украины, находящихся на территории страны, этот процесс был максимально либеральным».
Большой блок вопросов был посвящен современным технологиям. С каждым днём интернет всё сильнее проникает в нашу жизнь, поэтому неудивительно, что эта тема озвучивалась и на прямой линии с Владимиром Путиным. В частности, свой вопрос задал основатель паблика MDK Роберто Панчвидзе, его беспокоил новый закон об оскорблении власти. Глава государства ответил:
По мнению президента, «такая практика – не какая-то квасная российская. Во многих странах мира уголовная ответственность предусмотрена даже, несколько лет лишения свободы даются в европейских странах, допустим, в Федеративной Республике Германия, у нас административная ответственность только вводится на этот счёт. Поэтому здесь нет ничего необычного».
«Но в чём я не могу с вами не согласиться, вы абсолютно правы, никто не имеет права злоупотреблять этой нормой, для того чтобы ограничить людей в их праве критиковать действующую власть любого уровня, кстати говоря. Конечно, мы будем за этим следить. Я попрошу и Генпрокуратуру самым внимательным образом обратить на это внимание. Правоприменительная практика должна соответствовать смыслу и назначению этого закона», – заключил президент.
Не знаю, насколько хорошо нынешние власти знакомы с содержанием паблика MDK и как он сочетается с форматом прямой линии с главой государства, но им там виднее, тем более что и вопрос был в целом по делу.
Другой блогер, 57-летний Дмитрий Пучков, известный под псевдонимом Гоблин, зашёл с другой стороны и предложил ввести уголовное наказание за публикацию ложных новостей в социальных сетях. Владимир Путин на это ответил, что в первую очередь надо смотреть на правоприменительную практику. А вот блогер Амиран Сардаров, напротив, озабочен, как он считает, возможным ограничением свободы в социальных сетях:
Прямая линия с Владимиром Путиным затронула множество вопросов, касающихся в первую очередь жизни внутри нашей страны. Фото: www.globallookpress.com
Отвечая на этот вопрос, Владимир Путин отметил, что речь идёт совсем не об ограничениях в интернете, а скорее о защите прав пользователей и обеспечении стабильной работы Сети.
Пока блогеры не могли договориться о том, закручивать или откручивать гайки в интернете, Владимир Путин зачитал политико-экономический вопрос.
И риторический вопрос: «Назад дороги к социализму нет, а мне капитализм ничего не дал. Почему у людей не спросили?»
«Возможен ли возврат? В социализм в полном объёме – это мое личное мнение – маловероятно, просто маловероятно, страна другая стала, – сказал Путин. – Это только через очень тяжёлые внутренние конфликты возможно. Нам нужны эти конфликты? То, что политические силы, которые придерживаются левых взглядов, социалистических идей могут контролировать страну и верховную политическую власть, я этого не исключаю. Любая легальная политическая сила в ходе открытой политической дискуссии, обращаясь к народу, к населению, к избирателям способна завоевать его симпатии и утвердиться в верхних эшелонах власти. Будет ли это хорошо для страны? Я не знаю. Потому что одно дело национализировать всё и вся, а другое дело добиться, чтобы национализированные отрасли эффективно работали, это совершенно разные вещи. А элементы, скажем, государственного влияния и государственного регулирования у нас и так присутствуют, это отдельная большая дискуссия».
Прямая линия с президентом России Владимиром Путиным. Фото: www.globallookpress.com
Какие бы дискуссии ни велись до, во время и после прямой линии, традиционно не обошлось без личных вопросов. Больше других в этом году вызвала интерес история о том, за что президенту стало стыдно.
Большая политика – это большая ответственность, а на главе такого государства, как Россия, ответственность лежит колоссальная. В такие моменты искренности и человечности, которую, на мой взгляд, сложно сыграть, вспоминаешь, что президент – это не только функция и должность, но и человек.
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