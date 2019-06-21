Прямая линия: За что стыдно Владимиру Путину?

Автор:

Афанасьев Андрей

Прямая линия с Владимиром Путиным затронула множество вопросов, касающихся в первую очередь жизни внутри нашей страны. Больше всего внимания было уделено вопросам так называемого социального блока.

Люди жалуются на низкий уровень зарплат и пенсий, в некоторых регионах наблюдается недостаток мест в школах и детских садах. Как и ожидалось, говорили об экологии, которая за последние годы стала одной из самых горячих внутриполитических тем. Вопрос на эту тему задала 15-летняя блогер Екатерина Адушкина.

Глава государства отметил, что проблема растущих объёмов мусора зрела ещё с советских времён, и решать её нужно как на федеральном, так и на региональном уровне. Отдельно была затронута и проблема предоставления российского гражданства соотечественникам из-за рубежа. Вопрос подняла многодетная семья беженцев из Донбасса, проживающая сейчас в Татарстане. Владимир Путин заявил, что уже знает, что

Есть и проблема, связанная с тем, что от граждан Украины требуют получения каких-то документов, которые они могут получить только на Украине. Это просто понятно, что это замкнутый круг. Решить эту проблему вряд ли представляется возможным. Поэтому я посмотрю, какие нужно внести корректировки, дополнения в нормативную базу для того, чтобы вопрос решался по сути, а не по бумажкам, которые невозможно исполнить.

«Рустам Нургалиевич (Минниханов – президент Татарстана – прим. Царьграда) слышит, – продолжил Путин. – Мы с ним поговорим, что нужно сделать, для того чтобы в вашем конкретном случае решить этот вопрос, и как можно быстрее. В отношении вашей семьи и семьи ваших родственников решение будет принято быстро, а в целом посмотрим, какие нужно внести изменения в нормативную базу, для того чтобы и для других граждан Украины, находящихся на территории страны, этот процесс был максимально либеральным».

Большой блок вопросов был посвящен современным технологиям. С каждым днём интернет всё сильнее проникает в нашу жизнь, поэтому неудивительно, что эта тема озвучивалась и на прямой линии с Владимиром Путиным. В частности, свой вопрос задал основатель паблика MDK Роберто Панчвидзе, его беспокоил новый закон об оскорблении власти. Глава государства ответил:

Закон направлен совсем на другое. Он направлен на борьбу с оскорблением символов государства. Собственно, нашего народа, каждого из нас, чтобы никто не позволял себе глумиться над флагом, над гербом и так далее. Вот о чём идет речь, а такие факты всё-таки имеют место, и мы не можем не обращать на это внимание.

По мнению президента, «такая практика – не какая-то квасная российская. Во многих странах мира уголовная ответственность предусмотрена даже, несколько лет лишения свободы даются в европейских странах, допустим, в Федеративной Республике Германия, у нас административная ответственность только вводится на этот счёт. Поэтому здесь нет ничего необычного».

«Но в чём я не могу с вами не согласиться, вы абсолютно правы, никто не имеет права злоупотреблять этой нормой, для того чтобы ограничить людей в их праве критиковать действующую власть любого уровня, кстати говоря. Конечно, мы будем за этим следить. Я попрошу и Генпрокуратуру самым внимательным образом обратить на это внимание. Правоприменительная практика должна соответствовать смыслу и назначению этого закона», – заключил президент.

Не знаю, насколько хорошо нынешние власти знакомы с содержанием паблика MDK и как он сочетается с форматом прямой линии с главой государства, но им там виднее, тем более что и вопрос был в целом по делу.

Другой блогер, 57-летний Дмитрий Пучков, известный под псевдонимом Гоблин, зашёл с другой стороны и предложил ввести уголовное наказание за публикацию ложных новостей в социальных сетях. Владимир Путин на это ответил, что в первую очередь надо смотреть на правоприменительную практику. А вот блогер Амиран Сардаров, напротив, озабочен, как он считает, возможным ограничением свободы в социальных сетях:

Одна из основных тем сейчас в Сети – это закон о суверенном интернете. Со стороны это выглядит так, как будто мы пытаемся снова изолироваться железным занавесом от внешнего мира. Блогеры и пользователи в Сети недоумевают, зачем это делается. Можете честно ответить, зачем приняли этот закон?

Прямая линия с Владимиром Путиным затронула множество вопросов, касающихся в первую очередь жизни внутри нашей страны. Фото: www.globallookpress.com

Отвечая на этот вопрос, Владимир Путин отметил, что речь идёт совсем не об ограничениях в интернете, а скорее о защите прав пользователей и обеспечении стабильной работы Сети.

Мы уже вспоминали китайскую компанию «Хуавей». США приняли решение и ограничили её деятельность, ведь большинство серверов находится за границей. И, разумеется, надеюсь, до этого не дойдёт, не додумаются, потому что это будет разваливать их собственную систему. Но если предположить теоретически, что эти серверы будут отключаться либо как-то на их работу будут влиять, то мы в любом случае, в том числе и в этих случаях, должны обеспечить надежное функционирование Рунета, российского сегмента интернета. Вот на что направлен, собственно говоря, этот закон. Только на это. Никаких ограничений здесь не планируется. Наоборот, этот закон призван обеспечить суверенность нашего интернета, нашего сегмента и возможность там работать всем, и физическим лицам, и блогерам, и государственным организациям.

Пока блогеры не могли договориться о том, закручивать или откручивать гайки в интернете, Владимир Путин зачитал политико-экономический вопрос.

И риторический вопрос: «Назад дороги к социализму нет, а мне капитализм ничего не дал. Почему у людей не спросили?»

Во-первых, у людей спрашивали в начале 90-х годов, – ответил президент. – И, несмотря на то что 74 процента проголосовало за сохранение Советского Союза, потом, кстати говоря, никто почему-то об этом не вспомнил, и Верховный Совет РСФСР проголосовал, по сути, за роспуск Советского Союза. Так что это были представители народа, они за это проголосовали. И, кстати говоря, я так понимаю, что вопрос задал сторонник каких-то левых взглядов, может быть, компартии, но кто, как не компартия распустила Советский Союз? Это именно так и было сделано. И Михаил Сергеевич Горбачёв, Генеральный секретарь ЦК КПСС, и вторая, противоборствующая тогда сторона, все выходцы из политбюро ЦК КПСС. Вот и чего? Вопрос-то о чём?

«Возможен ли возврат? В социализм в полном объёме – это мое личное мнение – маловероятно, просто маловероятно, страна другая стала, – сказал Путин. – Это только через очень тяжёлые внутренние конфликты возможно. Нам нужны эти конфликты? То, что политические силы, которые придерживаются левых взглядов, социалистических идей могут контролировать страну и верховную политическую власть, я этого не исключаю. Любая легальная политическая сила в ходе открытой политической дискуссии, обращаясь к народу, к населению, к избирателям способна завоевать его симпатии и утвердиться в верхних эшелонах власти. Будет ли это хорошо для страны? Я не знаю. Потому что одно дело национализировать всё и вся, а другое дело добиться, чтобы национализированные отрасли эффективно работали, это совершенно разные вещи. А элементы, скажем, государственного влияния и государственного регулирования у нас и так присутствуют, это отдельная большая дискуссия».

Прямая линия с президентом России Владимиром Путиным. Фото: www.globallookpress.com

Какие бы дискуссии ни велись до, во время и после прямой линии, традиционно не обошлось без личных вопросов. Больше других в этом году вызвала интерес история о том, за что президенту стало стыдно.

Это было в начале 2000-х годов, я много передвигался, много ездил, страна была в очень сложном положении. И куда-то мы прилетели, в какой-то регион. Уже конец рабочего дня, где-то уже к ночи, темно, это было, по-моему, осенью, слякоть, грязь и куда-то я перебирался, шёл по этой слякоти к машине. Вдруг появилась женщина, такого уже преклонного возраста. Что-то невнятно сказала и вдруг упала на колени, отдала мне записку. Я сказал, что обязательно посмотрю. Забрал, отдал помощникам. И её потеряли. Никогда этого не забуду. Мне стыдно по сей день.

Большая политика – это большая ответственность, а на главе такого государства, как Россия, ответственность лежит колоссальная. В такие моменты искренности и человечности, которую, на мой взгляд, сложно сыграть, вспоминаешь, что президент – это не только функция и должность, но и человек.